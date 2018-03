Inauguraci doprovodí 21 salv ze speciálně upravených děl. Rány budou pro jistotu zdvojené

před 1 hodinou

Čestné salvy pálí čtyři děla. Každé z děl má v hlavni 11 odpalovacích komor. Do dvou děl vojáci vloží 11 výbušek, do dalších dvou děl výbušek deset.

Praha - Inauguraci prezidenta Miloše Zemana ve čtvrtek tradičně doprovodí výstřely ze speciálních salvových děl. Vojáci dopoledne umístí čtyři kanony na Petřín, odkud výstřely zazní poté, co Zeman složí slib a ve Vladislavském sále na Pražském hradě začne hrát státní hymna.

Speciálně upravená děla má ve své výzbroji prapor čestné stráže Posádkového velitelství Praha od 90. let. Novinářům to ve čtvrtek řekli velitel Posádkového velitelství Praha Milan Virt a Martin Slavík z čestné stráže.

Čestné salvy vypalují čtyři děla. Podle Slavíka má každé z děl v hlavni upravených 11 odpalovacích komor. Do dvou děl vojáci vloží 11 výbušek, do dalších dvou děl výbušek deset. Výbušky jsou napojeny na odpalovací zařízení, které postupně aktivuje vždy současně dvě děla, aby byly rány zdvojené a v případě selhání aby vyšla alespoň jedna rána. Celkem tak zazní 21 salv.

Časové rozpětí výstřelů určuje automatické odpalovací zařízení, do kterého je naprogramována délka hymny a počet požadovaných salv. Signál k zahájení palby dostanou vojáci od kolegů z Vladislavského sálu telefonicky a po internetu ve chvíli, kdy dirigent dá znamení hudebníkům.

Podle Virta může hymna trvat od 58 do 65 vteřin. Záleží na dirigentovi a na prostředí, ve kterém hudebníci hymnu hrají. Kapelník ale vojákům vždy předem sdělí, jak dlouho hymna potrvá. Ve čtvrtek by její délka měla být 65 vteřin, salvy by tak měly znít po 3,2 vteřiny.

Počet 21 salv vychází z historických zvyklostí, původ zvyku ale není zcela jasný. Pravděpodobně vznikl z námořní tradice, kdy lodě vplouvající do přístavu na znamení mírových úmyslů střílely pozdravné rány z děl. Na každou ránu z lodního děla zazněly v odpověď tři rány z přístavních děl. Celkem bylo vypáleno 21 ran. Od 18. století pak britské námořnictvo při důležitých událostech střílelo 21 čestných salv na počet královské rodiny, postupně zvyk převzaly i pozemní jednotky. V České republice se salvy střílejí kromě inaugurace prezidenta také třeba při vojenské přísaze, při státním pohřbu nebo při významné zahraniční návštěvě.

Příprava na dnešní střelbu začala již ráno, kdy vojáci zapojili dva kanony za nákladní vozy. Ty je poté přepravily za dozoru Vojenské policie na Petřín a vrátily se pro další dvě děla.

Podle Slavíka vojáci minimálně dvakrát do roka kontrolují funkčnost kanonů nebo je promažou. Před samotnou střelbou vyzkoušejí pomocí diod funkčnost odpalovacího zařízení.

Zakázku na úpravu pěti protitankových kanonů vzor 52 a ráže 85 milimetrů dostal v roce 1993 Vojenský výzkumný ústav ve Slavičíně. Kromě jiných úprav bylo především do přední části hlavně umístěno 11 odpalovacích komor. Podle Virta jsou kanony unikátní. "Nemáme zprávy o tom, že by podobný typ salvových děl byl používán v jiné armádě," poznamenal.