Děti jsou přitažlivější než státní dluh. Zemanův fond vybral víc než loni, přispěly navštívené firmy

Potom, co prezident Miloš Zeman ohlásil změnu zaměření svého fondu z umoření státního dluhu na pomoc ohroženým dětem, stoupl zájem dárců. Přesto loňský výtěžek nepřekonal rekordní rok 2014, kdy se ve fondu sešlo skoro pět milionů korun. Stejně jako v předchozích letech patřily i loni mezi největší dárce firmy, které Zeman navštívil při svých jízdách po krajích.

Praha – O prezidentský fond ztráceli dárci postupně zájem, dokud se jeho mise z umořování státního dluhu na konci roku 2015 nezměnila na pomoc ohroženým dětem. Miloš Zeman tehdy Klokánkům z peněz fondu poslal 2,5 milionu korun.

Po roce se ukázalo, že se nová strategie vyplatila. Dárci loni na účet přispěli o více než půl milionu více. "Lidé po změně účelu fondu začali posílat více darů a čísla o tom vypovídají. Dar Fondu ohrožených dětí v roce 2015 byl 2,5 milionu. Letos už 3,1 milionu," popsal hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Podobného názoru je i hradní kancléř Vratislav Mynář. "Spousta lidí se k tomu stavěla skepticky a říkala: Pokud jsme nezavinili zadluženost naší země, proč na to máme přispívat? Což je jasný argument," míní. Příkladem podle něj nešli ani politici, na umoření dluhu přispěl jediný – ministr financí Andrej Babiš, a to půlmilionem korun. "Pan prezident očekával, že se k tomu politici zodpovědně přihlásí, což se nestalo, a logicky se nabízelo vhodnější využití," argumentuje Mynář.

Přestože se ale oproti loňsku po změně zaměření příjmy fondu zvedly, pořád do něj neproudí tolik peněz jako v roce 2014, kdy se částka blížila pěti milionům. Tehdy ale fondu pomohli dva velcí dárci – kromě Babiše se na seznamu objevila i tajemná Monika Stanieczková, která zaplatila 755 tisíc při charitativní dražbě kraslic ve Španělském sále na Pražském hradě.

Poté zájem o fond prudce klesl. Předloni se vybralo zhruba 2,5 milionu. V prosinci téhož roku se ale funkce fondu změnila na pomoc ohroženým dětem a počet vybraných peněz začal opět růst.

Návštěva ve firmě, pak dar

Významnými dárci zůstávají především firmy. Stejně jako v minulosti některé poslaly dary poté, co je prezident navštívil při svém turné po krajích. Například třebíčská společnost TTS Energo pohostila hlavu státu v červnu a o pár týdnů později fondu od firmy přišlo sto tisíc. Dalších sto tisíc naskočilo na výpisu fondu první dámy Ivany Zemanové.

"Osobně si pana prezidenta vážím, zejména s ohledem na jeho jasné postoje na imigrační krizi," vysvětluje důvod štědrého přispění ředitel firmy Richard Horký, který se chystá stejnou částku do obou fondů vložit i letos. "Tuto podporu by tyto nadace obdržely, i kdyby pan prezident naše Ekotechnické centrum Alternátor v rámci své návštěvy Kraje Vysočina loni v červnu nenavštívil," říká Horký.

Podobně přispěly i další firmy, které prezident navštívil – například vlašimská zbrojovka Sellier&Bellot nebo Agrostroj Pelhřimov.

Nadační fond Ivany Zemanové se rovněž věnuje charitativní činnosti. Kromě ohrožených dětí ale pomáhá i seniorům či nemocným. Na rozdíl od prezidentského fondu ale ten, který zaštítila Zemanová, získal loni méně peněz než předchozí rok. Zatímco v roce 2015 na něj doputovaly dary přesahující 727 tisíc korun, o rok později si na darech připsal jen 266 tisíc.

Že by se ale oba fondy sloučily, zvlášť poté, co se ten Zemanův přeorientoval na pomoc dětem, podle Mynáře nepřipadá v úvahu. "Každý si zaslouží vlastní fond. Nesouhlasím s tím, že by oba měly obdobný princip využití. Pan prezident dává veškeré peníze jenom na Klokánky, na Fond ohrožených dětí, kdežto paní Zemanová má portfolio obdarovaných daleko širší," popisuje kancléř.

Zemanová loni například poslala peníze na prázdninové pobyty dětí, nadační fond Klíček, který musel ukončit své působení v motolské nemocnici, nebo na Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě.

Většinu peněz však fond Ivany Zemanové nezískává z darů od firem nebo jednotlivců, ale z charitativního plesu prezidentského páru na Pražském hradě. Ten se 20. ledna bude konat již potřetí a kromě vstupenky v ceně osmi tisíc se chystá i charitativní tombola.

"Pozvánky jsme rozesílali mezi vánočními svátky, minulý týden už byla víc než polovina vstupenek prodaných, tak nemám obavu o to, že by se nevyprodaly. Podle mě budeme muset stejně jako loni odmítat," míní Mynář.

Peníze, které po zaplacení nákladů zbudou, se rovným dílem rozdělí mezi fondy. Jak ukazuje výroční zpráva fondu Ivany Zemanové z roku 2015, za vstupenky prezidentský pár vybral 3 631 000 korun. Na každý účet tak byl poslán zhruba milion. Nejvýznamnější položkou v nákladech je pronájem Španělského sálu na Pražském hradě. Ten se totiž nedá podle ceníku pronajmout pouze s Rothmayerovým sálem za 900 tisíc.

Do Nadačního fondu Ivany Zemanové přispěl například i Ochranný svaz autorský, a to nezvyklou cifrou 2571 korun. "Částka, kterou OSA poskytl jako podporu 2. Reprezentačního plesu prezidenta ČR, odpovídala výši autorské odměny v rámci této společenské charitativní akce," vysvětlil předseda představenstva Roman Strejček.

autoři: Jakub Zelenka, Adéla Skoupá