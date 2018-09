Čtěte papírové knihy, řekl Zeman prvňáčkům. Někteří rodiče přišli s trenkami na klopě

Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou zahájili školní rok v Základní škole T. G. Masaryka v pražském Břevnově.

Praha - Prezident Miloš Zeman popřál prvňáčkům v Základní škole T. G. Masaryka v pražském Břevnově, ať se brzy naučí číst. Knihy jsou podle něj nejkrásnější věcí na světě. Zároveň v první školní den poznamenal, že vždy nerad vstával a že by bylo lepší, aby se do školy chodilo o hodinu později.

Několik rodičů mělo na oblečení připevněné na znamení protestu proti Zemanovi malé červené trenýrky.

Zeman dětem řekl, že ve škole se před nimi otevře jiný svět plný tajemství, kouzel a krásných věcí. Popřál jim, aby se naučili psát, ale hlavně číst. Řekl jim, aby četli hlavně papírové knihy, které jsou krásné. Kniha je podle prezidenta nejkrásnější věc na světě. Podotkl, že pokud ji napsali moudří lidé, čtení je, jakoby si s nimi čtenář povídal.

Na dotaz ředitelky školy Zeman řekl, že jako první knihu přečetl Školáka Káju Maříka. Ještě předtím četl leporelo, které ale za opravdovou knihu nepovažuje. První dáma Ivana Zemanová podle svých slov nejspíš jako první přečetla knihu Malý Bobeš.

Zeman zároveň poznamenal, že jako malý "hrozně nerad" vstával. "A to platí pořád," podotkl. Kdyby podle něj bylo možné chodit do školy o hodinu později, považoval by to za lepší. Děti pak upozornil na to, že ve škole musí poslouchat.

Na závěr návštěvy prvňáčků Zemanová dětem rozdala jako dárky knížky a sladkosti.

Několik rodičů dětí mělo na oblečení malé červené trenýrky, které se v poslední době staly symbolem protestu proti Zemanovi. Podle jednoho z rodičů nešlo o organizovaný protest. Během návštěvy prezidenta ve škole byli rodiče v jiné místnosti.

Jak je patrné z videa nahoře v tomto článku, jedna z přítomných žen při odchodu prezidenta volala: "Fuj, táhni!" Na incident reagoval mluvčí Jiří Ovčáček, který ženu vyzval, aby se "chovala slušně".

Gesto některých rodičů odsoudil na Twitteru mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Nenávistné chování na půdě školy, kam rozhodně nepatří, si z mé strany zasloužilo jediné. Rázné a hlavně výchovné: 'Chovejte se slušně!'," vzkázal Ovčáček.