Z politiky neodejdu, vzkázal Zeman z nemocničního lůžka v Motole

Exprezident Miloš Zeman vzkázal z motolské nemocnice, že rozhodně nehodlá odejít z politiky a že se bude dál snažit být se svými spoluobčany, jejich potřebami a starostmi, a to jako "prostý český občan Miloš Zeman". Vzkaz se objevil na oficiálním facebookovém profilu bývalé hlavy státu.

Exprezident se ve svém prohlášení také poděkoval všem za krásná přání, aby se uzdravil.

Zeman se v Motole 14. března podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Při zákroku mu lékaři odstranili sraženinu a provedli angioplastiku. Kvůli vzniklému otoku mu museli naříznout kryty svalů, oznámila nemocnice v pondělí po jednání lékařského konzilia. Jak dlouho Zeman v Motole zůstane, lékaři nechtěli odhadovat.

Zeman, kterému letos bude 80 let, zůstává na jednotce intenzivní péče kliniky kardiovaskulární chirurgie. Podle vyjádření osmičlenného konzilia je při vědomí a spolupracuje při rehabilitaci. Provedené nářezy svalů je nyní třeba pravidelně ošetřovat a převazovat. Délka hospitalizace bude záviset i na tom, jak se budou tyto rány po provedené fasciotomii hojit.

Po operaci i přes víkend zůstával ve stabilizovaném, ale i vzhledem ke svému věku vážném stavu. Exprezident má cukrovku a pohybuje se na vozíku. S rodinou se nemocnice dohodla, že informace o jeho stavu bude sdělovat zatím obden.

"Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR"

Kvůli Zemanově hospitalizaci není jasné, jak bude muset změnit svůj program. Novinář a Zemanův spolupracovník Luboš Procházka v úterý uvedl, že prozatím platí termín křtu knihy Spiknutí, kterou napsal společně s bývalým prezidentem. Má se konat 16. dubna.



V pondělí se Zemanem také prostřednictvím jeho ženy Ivany, která chodí manžela do Motola navštěvovat, Procházka telefonicky mluvil. "Panu prezidentovi je lépe a to je pro nás klíčová informace. Pokud by nicméně pan prezident požádal, vzhledem k očekávané rehabilitaci, o posunutí křtu a další prezentace, jsme připraveni tak učinit," dodal.

Chystaná kniha Spiknutí má podle informací na webech knihkupectví podtitul Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR a popisuje "hru lékařů, médií, politiků a veřejných osobností, které si přejí, aby byl Miloš Zeman odstraněn". Obsahuje svědectví, lékařské a právní dokumenty i odborné analýzy, uvádí anotace.

Na její titulní straně je kromě fotografie Zemana a Vystrčila také snímek premiéra Petra Fialy (ODS), senátora Pavla Fischera a ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky.

Zeman byl v ÚVN na podzim 2021 celkem 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) 18. října téhož roku oznámil, že podle názoru ÚVN není Zeman nyní ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a prognóza jeho zdravotního stavu je podle nemocnice krajně nejistá. Koncem listopadu se Zeman přesunul do Lán, kde o něj pečovaly zdravotní sestry. Domácí ošetřovatelskou péči měl i po loňském odchodu z prezidentské funkce.

Procházka dnes ČTK napsal, že v knižním rozhovoru Zeman popisuje, s jakými zdravotními problémy bojoval a že tehdejší hospitalizaci v ÚVN považuje za vítězství nad smrtí. Zároveň se pozastavuje nad tím, co se v době jeho pobytu v politických a mediálních kruzích dělo. "Sám pak mluví o několika 'režisérech' celého dění, které podle něj mělo za cíl zbavit ho prezidentských pravomocí," uvedl Procházka.

Vojenská nemocnice ohledně připravované knihy o okolnostech Zemanova pobytu v ÚVN uvedla, že vše podstatné sdělila v tiskových zprávách, které jsou veřejně přístupné na jejím webu. Informovala o tom mluvčí nemocnice Jitka Zinke.