Zeman lhal o radním ČT. Na jeho projevy nejsou pravidla, hájí prezidenta ministerstvo

Potenciálně výbušná zpráva výboru pro tajné služby britské Dolní sněmovny o možném vměšování Ruska do referenda o Evropské unii v roce 2016 bude zveřejněna nejspíš až po prosincových volbách. Napsal to deník The Guardian, podle nějž publikaci padesátistránkového dokumentu zatím neschválil úřad konzervativního premiéra Borise Johnsona. Šéf výboru, bývalý vládní poslanec Dominic Grieve, to označil za šokující. Zveřejnění podle něj nic nebrání.

Zpráva se zabývá obviněním, že různé aktivity placené Kremlem ovlivnily výsledek všelidového hlasování, v němž Britové rozhodovali, zda má země zůstat členem Evropské unie, nebo společenství opustit. Její zveřejnění podléhá souhlasu Downing Street. To se ale patrně nestihne do úterý, kdy parlament zasedá naposledy před svým rozpuštěním. Mluvčí vlády věc odmítl komentovat.

Výbor pro bezpečnost a tajné služby na zprávě pracoval 18 měsíců, do Downing Street ji poslal 17. října a zveřejněna měla být na začátku tohoto týdne. Publikaci dokumentu již podle The Guardian daly zelenou i britské tajné služby, které se na něm podílely.