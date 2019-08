Peroutkův text o Hitlerovi citoval už Pavel Dostál, chce argumentovat u soudu Zeman

Spor Terezie Kaslové s českým státem kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana na adresu novináře Ferdinanda Peroutky, dědy Kaslové, možná získá nový impulz. Hlava státu navrhla coby možný důkaz přepis rozhovoru někdejšího ministra kultury Pavla Dostála. Ten před lety v televizním pořadu uvedl, že Peroutka nacistického vůdce Adolfa Hitlera označil za gentlemana. Kvůli stejnému výroku ze Zemanových úst podala Kaslová žalobu a domáhá se omluvy.

Soudní spor vzešel z projevu prezidenta Miloše Zemana v lednu 2015, který měl při příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Zeman zmínil, že Peroutka podlehl fascinaci nacismem, a připsal mu autorství článku Hitler je gentleman. Slovutný žurnalista pak podle Zemana přišel s výrokem "Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky."

Stávající prezident nebyl první, kdo ve veřejném prostoru dal Peroutku do souvislosti s jistou sympatií vůči nacistickému diktátorovi. V březnu 2002 byl tehdejší ministr kultury Pavel Dostál hostem diskusního pořadu České televize Naostro, v debatě se mimo jiné hovořilo o sudetských Němcích i česko-rakouských vztazích v souvislosti s tehdejším kontroverzním politikem Jörgem Haiderem. Zeman ho tehdy coby premiér přirovnal k Adolfu Hitlerovi.

"A dokonce jsem se dočetl, že veliký český novinář Ferdinand Peroutka o Hitlerovi ve 30. letech řekl, že to je gentleman, že se určitě dohodnou," uvedl Dostál, když hájil svého premiéra. Jeho vystoupení je veřejně známé, během aktuální kauzy už se připomínalo. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz ho však nyní prezident Zeman navrhl coby důkaz, jenž má posílit jeho tvrzení, že článek existoval.

"Je tím podpořeno naše zjištění ohledně cenzury tisku v období tzv. druhé republiky, kdy autority před vydáním periodik obdržely návrh jejich podoby a v rámci ochrany státu ’škrtaly’ články nevhodné v předmětné době, které posléze nebyly vydány, ale předtím existovaly ve vytištěné podobě," řekl k tomu Aktuálně.cz Zemanův právní zástupce Marek Nespala, který záznam považuje za nepřímý důkaz ve prospěch svého klienta.

Soud o důkazním návrhu bude rozhodovat

Soudní spor se táhne už pátým rokem. V prvním soudním kole Kaslová dosáhla stoprocentního úspěchu, prezident se měl omluvit v plném rozsahu. Odvolací instance ale ponechala v platnosti pouze omluvu za slova o autorství článku, jejž Zemanův tým nedohledal a který podle historiků neexistuje. Po dovolání vrátil případ na start Nejvyšší soud, podle něj je za prezidentovy výroky odpovědný stát, v tomto konkrétním případě ministerstvo financí.

Proč chce rozhovor zařadit mezi možné důkazy prezident až nyní, vysvětluje jeho advokát prostě. Do rukou se mu záznam dostal až po rozhodnutí odvolacího soudu. "Jakmile se nám tato informace dostala do dispozice prostřednictvím tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky, neváhali jsme ani vteřinu o zařazení přepisu části předmětného rozhovoru do naší důkazní řady," zmínil.

Pře pokračuje u Obvodního soudu pro Prahu 1 letos v říjnu. Bude to první ústní jednání od chvíle, kdy Nejvyšší soud v květnu 2018 poslal případ na začátek. Prezident v kauze vystupuje coby vedlejší účastník s právem navrhovat důkazy. Zda soud připustí Dostálův rozhovor, není zatím jasné. "Důkazní návrh listinou bude nutno zdůvodnit, co by měl přinést, poté soud u jednání rozhodne," řekla Aktuálně.cz mluvčí soudu Alena Novotná.

Dostál v inkriminované době sloužil coby ministr kultury ve vládě, kterou jako premiér vedl právě Miloš Zeman. V roce 2015 podlehl Dostál rakovině. Advokát Nespala netuší, kde tehdejší ministr na údajný Peroutkův výrok přišel. Odmítá však, že by na něj narazil díky Zemanovi. "Můj klient byl v té době předsedou vlády a dotčená agenda sudetských Němců se ho bezprostředně netýkala, to bylo v gesci právě ministerstva kultury," zmínil.

Dojmy prezidenta jsou "mimo realitu"

"Při vší úctě k bývalému ministrovi Pavlu Dostálovi je takový důkaz bez jakékoli relevance k našemu sporu. Archiv Přítomnosti je úplný, údajný článek prostě neexistuje. Soud nemůže přijmout goebbelsovské a zemanovské pravidlo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou," reagoval pro Aktuálně.cz na nový důkazní návrh advokát František Vyskočil, který v kauze zastupuje Terezii Kaslovou.

Zdůrazňuje, že jediným důkazem, jenž může při obrátit v neprospěch jeho klientky, je předložení samotného článku. "Jsem přesvědčen, ze tento článek neexistuje. Proto jsou veškeré dojmy vedlejšího účastníka mimo realitu a soud by jim neměl přikládat jakýkoli význam," uvedl Vyskočil. Prezidentovo postavení v případu podle něj nepřinese nic jiného než obstrukce. "Obavám se, že to celý spor, již nyní velice časově přetažený, jen prodlouží," dodal.

Obvodní soud pro Prahu 1 připustil prezidenta do kauzy letos v únoru. Zeman o to projevil zájem poté, co Nejvyšší soud rozhodl o tom, že žalovanou stranou musí být stát prostřednictvím ministerstva financí, nikoliv prezidentská kancelář. "Soud dospěl k závěru, že právní postavení prezidenta republiky, a tedy jeho práva a povinnosti, mohou být v tomto sporu dotčena," uvedla soudkyně Iveta Nedozrálová v rozhodnutí, které má Aktuálně.cz dispozici.

Jedna omluva už od chvíle podání žaloby padla. Prezident se omluvil za to, že se článek Hitler je gentleman nenalezl. Na jeho existenci trvá. Že výrok o andělech a vlcích nejde za Peroutkou, jeho autorem je spisovatel Jan Stránský, nechal bez komentáře. Kaslová už dříve uvedla, že je připravena se kvůli cti svého děda soudit do konce života. "Pořád si myslím, že když člověk říká nepravdu, má být schopen se k tomu přiznat a omluvit se," prohlásila.