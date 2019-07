Stavba obchvatu Olbramovic se nezdrží, nové povolení vydáme brzy, slibuje kraj

Plánovaná výstavba obchvatu Olbramovic na Benešovsku by se podle středočeského krajského úřadu odkládat neměla. Ministerstvo dopravy k ní sice zrušilo stavební povolení, krajský úřad ale chce nové rozhodnutí vydat nejpozději do tří až čtyř měsíců.

Krajský úřad podle ministerstva dopravy vydal stavební povolení v rozporu se zákonem. Proto resort povolení zrušil a věc vrátil kraji k novému projednání. Objevily se obavy, že se tím výstavba oddálí o několik let. To by mělo pro místní lidi nepříjemné následky. Středem Olbramovic každý den projíždějí desetitisíce aut, obchvat má obci od tranzitní dopravy ulevit.

"Krajský úřad vydá na základě připomínek ministerstva v nejkratší možné době, maximálně do tří až čtyř měsíců, nové rozhodnutí. V žádném případě by tak tedy neměl být ohrožen původní termín zahájení stavby obchvatu," uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Zdeněk Škaloud.

Připomněl, že pro hejtmanství je přeložka silnice I/3 s ohledem na návaznost na výstavbu dálnice D3 dlouhodobou prioritou. Investorem obchvatu je podobně jako u všech silnic první třídy Ředitelství silnic a dálnic.

Proti původnímu povolení bylo podáno přes 60 námitek od sedmi subjektů. Podali je společnost provozující autobazar, obyvatelé Olbramovic, město a firma Imoba z holdingu Agrofert, která vlastní Farmu Čapí hnízdo. Právě kolem ní má nová silnice vést.

"S námitkami zmiňovanými v rozhodnutí ministerstva se vypořádáme. Často vycházejí od podnikatelů. Například společnost Davo Car podala 22 námitek. V médiích zmiňovaná Imoba podala jen jednu, která se navíc týkala jen měření hluku, se kterým se stejně počítalo s ohledem na hygienické normy," dodal Škaloud.

Kraj, v jehož vedení je hnutí ANO, odmítá jakýkoli politický vliv na řízení kolem výstavby obchvatu. "Věc řeší speciální stavební úřad pro dopravní stavby v rámci odboru dopravy krajského úřadu. Rozhodování je proto zcela nezávislé na krajské samosprávě, tedy jak na hejtmance (Jaroslavě Pokorné Jermanové z hnutí ANO - pozn. red.), tak na ostatních členech krajské rady, kteří na tyto procesy nemají žádný vliv," uvedl ředitel krajského úřadu Jiří Holub.