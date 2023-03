Restaurace za čtvrt roku zdražily o desetinu. Nejvíce polévky, nejméně tvrdý alkohol

Gastropodniky od loňského listopadu do letošního února zdražily o jedenáct procent. V meziročním srovnání jde o třináctiprocentní zdražení. Nejvíce rostly ceny v restauracích, hospodách a rychlých občerstveních. Naopak nejméně se vysoká inflace podepsala v kavárnách. Ukázala to analýza dat pokladního systému Dotykačka zhruba z osmi tisíc podniků v Česku.

Restaurace v posledním roce podražily nejvíce polévky. Letos v únoru za ně zákazníci zaplatili skoro o třetinu více než před rokem. Více stojí ale i jiné položky na jídelním lístku. Hovězí guláš zdražil o pětinu, smažený sýr o 16 procent, naopak pizza jen o šest procent.

U nápojů bylo navyšování cen podobné. Nejvíce se dotklo piv, čajů a kávy, jejichž cena vzrostla okolo dvanácti až třinácti procent. Naopak za domácí limonády si lidé oproti loňskému únoru připlatili jen sedm procent, méně zdražoval také tvrdý alkohol.

Růst cen v gastronomickém odvětví ovlivnila inflace, která v únoru meziročně vzrostla takřka o 17 procent. Podle analýzy dat společnosti Dotykačka od předkoronavirového období nejvíce rostou tržby koktejlových barů, bister a kaváren. Tržby se jim za poslední čtyři roky více než zdvojnásobily.

Často se jedná o podniky zaměřené na rychlé odbavení zákazníka, které mají méně zaměstnanců než běžné restaurace. "Naproti tomu hospody jsou obratově téměř o 30 procent níž než před pandemií," dodal ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků stojí za nárůstem tržeb kaváren a bister i nízká citlivost lidí na rozdílnost cen v těchto odvětvích. "Zatímco v kavárnách hostům nevadí dát za croissant a kávu třeba 200 korun, v hospodách, zejména u piva, si zvykli cenu srovnávat téměř na koruny," řekl Kastner.

Nejlépe se v uplynulém roce dařilo podnikům v Olomouckém kraji. Tržby v něm meziročně stouply o více než 16 procent, což je jeden z nejlepších výsledků z celé republiky, přitom míra zdražení je zde za uplynulý rok nejnižší ze všech regionů, pouhých 9,5 procenta. Všude jinde se zdražovalo nad 10 procent, nejvíc pak ve Středočeském, Karlovarském a Jihomoravském kraji, a to až o 16 procent.

O kolik meziročně vzrostly ceny v gastronomických podnicích? Jídlo polévky - 27 %

hovězí guláš - 19 %

smažený sýr - 16 %

burger - 11 %

Caesar salát - 13 %

pizza - 6 % Nápoje pivo - 13 %

káva - 12 %

čaj - 13 %

velké panáky alkoholu - 6 až 9 % dle značek

domácí limonády - 7 % Zdroj: Dotykačka

Z výzkumu také vyplývá, že čím větší město, tím vyššího obratu tamní gastronomické podniky dosahují. Nejvyššími tržbami se tak mohou pochlubit podniky v hlavním městě, a to jak ve srovnání s dobou před covidem, tak v meziročních statistikách, kde tržby stouply za uplynulé čtyři roky o 75 procent.

"V obcích do pěti tisíc obyvatel je to ovšem úplně jiný scénář. V roce 2022 tam gastro zvýšilo tržby jen o tři procenta, což je podstatně míň, než kolik činila inflace. Ve srovnání s rokem 2019 jsou tržbami dokonce v minusu," uvedl ředitel Dotykačky Petr Menclík.

Kastner k tomu dodal, že rozdíly mezi městy a venkovem se zvětšují dlouhodobě. Upozornil, že v mnoha regionech podniky mají provoz pouze sezonní, což je handicap. "Outsiderem budoucnosti se jeví formát vesnické hospody. Neznamená to konec české hospodské kultury, jen její radikální a velmi rychlou proměnu," poznamenal.

Výrazný vliv na omezení nejen venkovských podniků by mohly mít také možné změny v DPH, které plánuje vláda. Podle prvních nápadů by se mohly veškeré produkty v gastronomii přesunout do nejvyšší 21procentní sazby. Momentálně platí pro stravování v restauracích včetně točeného piva sazba deset procent. Zvýšení DPH by podle zástupce gastronomů vedlo k poklesu poptávky i ve velkých městech a také k rozvoji šedé ekonomiky.

