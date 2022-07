Ušetřit na mase i na sýru. Zdražování dotlačilo Čechy k nejistotě a honbě za slevami

Vlna zdražování mění zvyky českých zákazníků. Obchodní řetězce si všímají, že při nákupech potravin lidé mnohem více vyhledávají slevy, kupují levnější privátní značky supermarketů a využívají věrnostní programy, které jim nabízejí ještě výhodnější ceny. Sociologické průzkumy ukazují, že většina Čechů vnímá současnou ekonomickou situaci jako špatnou, omezují se a bojí dalšího vývoje.

Šunku v akci, sýr méně kvalitní, zato levnější, exotickému ovoci a dražšímu masu se raději vyhnout obloukem. Chování zákazníků v českých obchodech reaguje na masivní zdražování posledních týdnů. Inflace zrychluje, v červnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 16,6 procenta. Podle průzkumu agentury STEM uvádí 80 procent Čechů, že museli začít více šetřit a omezovat svoje potřeby. Především kvůli vysokým cenám energií. Dvě třetiny lidí se obávají chudoby nebo neúnosného snížení své životní úrovně.

Lidé proto mnohem více nakupují ve slevách. Aktuálně.cz oslovilo pět velkých obchodních řetězců a všechny tento trend potvrzují. "Zákazníci začínají být na cenu výrazně citlivější než v minulosti. Zájem o akční nabídky, který byl už dříve vysoký, ještě více narůstá," uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

"Největší zájem mají lidé o akční zboží v podobě základních potravin, jako jsou vejce, máslo nebo mléko," popsal mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Navíc začali zákazníci dávat přednost zboží, které supermarkety prodávají pod vlastní značkou. Zpravidla bývá levnější a kvalitou srovnatelné s některými dražšími produkty jiných výrobců. Například v supermarketech Tesco dosahují tržby na privátních značkách 50 procent.

Průzkum STEM dále ukázal, že nejvíce se omezují lidé nad 60 let. Na dotaz, zda je současná situace nutí výrazně šetřit, z této věkové skupiny kladně odpovědělo téměř 90 procent. Nejméně pociťují zdražování lidé do 34 let. Pro seniory představují výdaje za potraviny a energie tradičně největší položku z jejich důchodu, mladí zase nemají tolik závazků, které by museli platit.

Sociolog: 15 procent lidí už nemá kde šetřit

Právě seniory ohrožuje podle ředitele STEM Martina Buchtíka zrychlující se inflace nejvíce. Spolu s nimi ale výrazně zasahuje i rodiny s více dětmi a také domácnosti, které měly finanční problémy už před nynější vlnou zdražování. Například ty, kde je jeden člen dlouhodobě nezaměstnaný, pobírá invalidní důchod nebo má exekuce.

"Domácností, které dnes mají s penězi problém, je asi 15 procent. O šetření příliš nemluví, protože už nemají na čem šetřit. Pak tu máme zhruba stejně velkou skupinu, která se nikdy nemusela omezovat, nikdy nouzi nepociťovala, ale má vysoké půjčky, většinou hypotéky, a právě tu situace také velmi ohrožuje," uvedl Buchtík. Za typický příklad označil mladé rodiny s hypotékou na domek, které si splácení vypočítaly tak akorát, aby to zvládly, a do práce jezdí autem nebo vozí děti do školy. Rostoucí ceny energií a benzinu teď na ně dopadají.

Podle mluvčí Kauflandu Renaty Maierl zatím lidé dávají do košíků stejné množství jídla jako dříve, jen se více dívají na cenu. "Do budoucna může dojít k nižší spotřebě produktů prémiových, zbytných nebo v našem případě nepotravinářských," odhadla možný vývoj.

Inflace zrychluje už dvanáctý měsíc po sobě. Ekonomové se opatrně shodují, že by mohla kulminovat v srpnu či v září, jak řekl Hospodářským novinám například analytik Generali Investments Radomír Jáč. V odhadu, na jaké hodnotě se růst zastaví, ale experti jednotní nejsou. Inflace snižuje reálnou hodnotu peněz a kupní sílu. Za jejím strmým zrychlováním stojí oslabení ekonomiky během dvou let pandemie a válka na Ukrajině, kvůli které narostly ceny ropy a plynu.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza se domnívá, že většina lidí má zatím peněz dost, šetří ale proto, že se bojí, co přijde na podzim. Jen ti nejchudší vytahují při nákupech věci z košíků a vrací je do regálů, protože celková cena přesahuje jejich rozpočet. "Většina nakupuje pořád stejný objem potravin, sahají ale třeba po levnějším sýru či šunce. Nejsnáze se vzdávají drahého exotického ovoce a hodně šetří na mase a kvalitních sýrech," popsal Prouza. Ve slevách se prodává 59 procent zboží, dříve to byla zhruba polovina.

A zatímco během koronavirové pandemie se Češi z kamenných obchodů přesunuli k častějším nákupům na e-shopech, teď se situace zase obrací. "Online prodeje se propadají a některým firmám to způsobuje problémy. Po covidu masivně investovaly do logistiky a skladů, teď nevědí, co se zbožím," sdělil Prouza. Příkladem je třeba slovenský obchodník s originálním oblečením Dedoles, který loni masivně narostl, ale letos na jaře musel propustit přes 200 zaměstnanců.

Propad e-shopů vysvětluje Prouza tím, že na internetu se kupující chovají disciplinovaněji. Pokud si chtějí koupit jednu věc, koupí si opravdu jenom ji. Nepřihazují tak do košíku další věci, které je zaujaly ve slevě, jako v kamenné prodejně. Navíc teď Češi podle něj neutrácejí tolik za oblečení, což zasahuje módní značky. Nedávno například oznámil konec německý majitel oděvního řetězce Orsay, značku ale nakonec koupila jiná firma a prodejny v Česku zůstávají. Už dříve se kvůli dopadům covidu z Česka stáhl britský Next nebo francouzský Promod.

Zákazníci také začali více využívat věrnostní programy a mobilní aplikace, díky kterým mohou získat ještě větší slevy. "Výrazně letos vzrostl počet nových zákazníků s věrnostní kartou, díky které mohou ušetřit i nad rámec běžných akčních nabídek. Velký zájem mají také o naši aplikaci. Přírůstky uživatelů s digitální aplikací máme v řádu desetitisíců měsíčně," potvrdil Kubík, mluvčí Penny Marketu. Věrnostní kartu Penny má už 1,5 milionu zákazníků. Také Lidl uvádí, že jejich aplikaci využívá 80 procent registrovaných uživatelů.

Slevové portály se vrací do módy

O změně nákupních strategií svědčí i opětovný zájem o slevové portály. Slevomat, který je z nich nejznámější, zaznamenal v květnu rekordní tržby. Dosud pro něj byl nejúspěšnějším měsícem květen 2019, ten letošní jej předčil rovnou o 50 procent. "Největší hlad je po dovolených a zážitcích," shrnul ředitel Slevomatu Ladislav Veselý. Lidé mají po dvou covidových letech větší zájem o zájezdy, na slevových portálech se po nich ohlížejí také kvůli inflaci.

"Inflace zasáhne nejvíce ty, kdo jsou zvyklí cestovat po vlastní ose, protože ceny pohonných hmot trhají rekordy. Proto očekáváme, že část lidí bude zvažovat dovolenou v Česku, čemuž by odpovídaly rostoucí prodeje domácích pobytů," všiml si Veselý.

Míra inflace je nyní rekordní v celé Evropské unii. Evropský statistický úřad Eurostat v úterý zveřejnil, že spotřebitelské ceny v červnu oproti loňsku vzrostly o 9,6 procenta. Česko má čtvrtou nejvyšší inflaci v unii, rychleji roste už jen v Estonsku, Litvě a Lotyšsku.