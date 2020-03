Zavřeli mu divadlo, tak hlídá děti. Lidé pomáhají rodičům, kteří nevědí, co s potomky

Kam s dětmi? Tuto otázku řeší po zavření škol řada rodičů, kteří si nemohou vzít home office a zůstávají v práci. Na sociálních sítích se objevují inzeráty, které rodičům nabízí výpomoc s hlídáním. Někteří dávají své děti k prarodičům. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uklidňuje, že seniorům nehrozí nákaza, pokud budou hlídat svá vnoučata.

Herec Městského divadla v Mostě Matyáš Procházka bude mít neočekávaně v následujících dnech mnoho volného času. Vláda v rámci preventivního opatření proti šíření koronaviru zrušila do odvolání všechny kulturní akce s účastí sto a více lidí. Se svými přáteli z umělecké branže tak začal řešit, co bude nyní dělat. Na sociálních sítích se nakonec nabídl, že pomůže rodičům s hlídáním dětí. Řada z nich musela na poslední chvíli řešit, kdo se o ně postará, když jsou nyní zavřené školy a oni musí do práce.

"Říkal jsem si, že mám volno, tak proč toho nevyužít. Beru to jako takovou výpomoc a strávení času nějak jinak než sezením doma na zadku," vysvětluje Procházka. K jeho nápadu se přidali i někteří jeho přátelé a o zájemce o hlídání se tak nyní dělí. On sám se domlouval se čtyřmi rodinami, další zájemce odkazoval na své kamarády.

Někteří nakonec Procházkovu nabídnutou pomoc nevyužili. "Dnes ráno mi to jedna rodina odřekla s tím, že cestovali po Evropě a dnes začali kašlat, tak to raději zruší, protože si nejsou jistí, jestli nejsou taky nemocní," popisuje Procházka. V další rodině se zase ukázalo, že otec nakonec nemusí do práce, a hlídání tak už nepotřebují.

Procházka svůj krok bere spíše jako výpomoc rodičům, kteří náhle museli řešit co s dětmi, kterým zrušili školu. Řada jeho známých z umělecké branže se však potýká s problémem, že ze dne na den přišli o svůj příjem. Umění se věnují jako živnostníci a kvůli zákazu kulturních akcí tak nemohou vydělávat. Procházka v takové situaci není, protože má v divadle standardní pracovní smlouvu.

Děti rodičům hlídá za ceny, které oni považují za odpovídající. "Vždycky se bavím s rodiči, kolik dávají obvykle za hlídání nebo kolik by pro ně bylo adekvátní. Nemohu trávit pět hodin s dětmi lidí, které neznám, pomáhat jim a nic za to nedostat. Na druhou stranu si z toho ale nechci dělat byznys a účtovat si 300 korun za hodinu s tím, že po hlídání je teď velká poptávka," říká Procházka s tím, že stanovení ceny nechává na rodičích.

Během práce z domova zvládne hlídat cizí děti

Navzájem si pomáhají také matky samoživitelky. Prostřednictvím aplikace Klubu svobodných matek některé z nich nabízejí hlídání. Jednou z nich je i sedmatřicetiletá Ema, která pracuje v administrativě a v těchto dnech má home office. Sama má doma své osmileté dítě a ráda by pomohla i jiným matkám, které nemají možnost pracovat z domova.

"Vím, jak je to těžká situace, když nemáte kam dát děti, když to potřebujete. Jako samoživitelka mám problém, když něco potřebuji zařídit, někam jít, natož když potřebuje rodič jít do práce, aby vydělal na živobytí. Je to velice těžká a bezvýchodná situace. Pokud mohu, ráda pomůžu," vysvětluje své rozhodnutí Ema.

Cizí děti nikdy nehlídala, dlouhé roky si však hlídají děti navzájem s kamarádkami, a tak se nové výzvy nebojí. Dokonce již má představu, jak takové dny s dětmi budou vypadat. "Od osmi do zhruba sedmnácti hodin musím pracovat. Děti se musí zabavit samy, mohu jim pustit film, pohádku. Hraček a společenských her je u nás, myslím, dost. Navíc každý den chci, aby nezapomínaly na školu, tak dostanou i nějaké úkoly, aby nevyšly z cviku," říká s úsměvem Ema.

Že je o hlídání velký zájem, potvrzuje i služba Hlídačky.cz, která zprostředkovává hlídání dětí po celé republice. Její spoluzakladatel Petr Šigut tvrdí, že jejich stránky zaznamenaly dvojnásobný počet přístupů. "Věřím, že jsme na zvýšený zájem o služby paní na hlídání připraveni," říká s tím, že dosud stále nabídka několikanásobně převyšuje poptávku.

Premiér Andrej Babiš již vyzval, aby rodičům s hlídáním pomohli také studenti pedagogických fakult. Vysoké školy podle nařízení vlády totiž zůstávají rovněž uzavřené. Univerzity však tvrdí, že zatím nevědí, jak mohou pomoci. Podle mluvčího Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Tomáše Bederky navíc zatím univerzita od vlády žádnou oficiální žádost neobdržela.

Prarodičům svá vnoučata dát můžete, uklidňuje náměstek

Někteří rodiče si najímat někoho na hlídání nepotřebují a své děti dávají k prarodičům. Epidemiolog Rastislav Maďar z Ostravské univerzity v rozhovoru pro MF Dnes před tímto krokem varoval, protože může být nebezpečný pro rizikovou skupinu seniorů. "Děti mohou mít bezpříznakový průběh, a přesto virus vylučovat. Za této situace nechceme, aby děti končily u prarodičů," řekl.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v hlídání prarodiči riziko nespatřuje a rozhodně nehodlá dávat doporučení, aby rodiče své děti k babičkám a dědečkům nedávali. "V tuhle chvíli jsou údaje z velkých studií v Číně takové, že přenos z dětí na dospělé je velmi minimalizován. To znamená, že tento názor nesdílíme," vysvětluje pro Aktuálně.cz Prymula.

Rodiče, kteří nemají možnost dát děti k prarodičům či využít služeb hlídání, si mohou na potomka do 10 let věku vzít takzvané ošetřovné a zůstat doma. Jde o dávku ze systému nemocenského pojištění na maximálně devět dní, u rodičů samoživitelů na 16 dnů, za kterou ale náleží jen 60 procent mzdy (spočítejte si ošetřovné v naší kalkulačce).

Školy však mohou být zavřené déle, současné opatření je platné do odvolání. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že bude platit nejméně do konce března. Lidovci proto chtějí navrhnout rychlou změnu zákona, podle které by ošetřovné mohlo být čerpáno po celou dobu platnosti mimořádného opatření.