K nejúčinnější ochraně před koronavirem se lidé nedostanou, chybí i zdravotníkům

Nejúčinnějším prostředkem proti koronaviru jsou respirátory nejvyšší kategorie, jejichž volný prodej však stát před pár dny zakázal. I méně účinné respirátory je nyní nemožné sehnat, lékárny nemají často ani obyčejné roušky. Ochranné prostředky však nechybí jen lidem, ale také zdravotníkům či personálu v ústavech. Situaci jen nepatrně zlepší to, že se Čína vzdala části české humanitární pomoci.

Pokud by se lidé drželi pokynů ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i odborníků, neměl by se v ulicích pohybovat nikdo, kdo by mohl šířit koronavirus. Jenže realita je jiná a sami odborníci lidem doporučují chránit si ústa a nos. Zatím jde o doporučení, které se ale může změnit v příkaz, jak vyplývá ze slov náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

"V tuto chvíli máme zhruba ještě týden dva na to, abychom toto opatření zavedli v nějakém plošnějším režimu. Nepochybně přijde doba, kdy o něm budeme velmi vážně uvažovat," prohlásil a dodal, že zatím postačí, když roušky nosí nemocní lidé.

Pokud by se lidé chtěli chránit skutečně důkladně, k nejúčinnějšímu prostředku se stejně nedostanou. Respirátory třídy FFP3 totiž nyní mohou výrobci dodávat pouze českým státním orgánům. "Mimořádným opatřením regulujeme zákaz jejich prodeje mimo Českou republiku. Tyto ochranné respirátory jsou primárně určené pro zdravotníky nebo pracovníky v sociálních službách," potvrdil ministr Vojtěch.

Nemáme, nemáme, hlásí výrobci i prodejci

S výjimkou nejvyšší třídy mohou výrobci a prodejci ostatní druhy respirátorů prodávat dál. Přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Petr Pazdiora vysvětluje, že i nákup respirátoru slabší třídy FFP2 má svůj význam. "Kdo má možnost získat respirátory nižší třídy, tak je to pro něj užitečné. Je to určitě velmi dobrá ochrana i proti infekčním nemocem," řekl Pazdiora s tím, že se od lepší třídy liší nižším procentem záchytu patogenů.

Ačkoliv vláda prodej těchto respirátorů nijak nereguluje, je nyní téměř nemožné je sehnat. Například sítě lékáren Benu a Dr. Max sdělily Aktuálně.cz, že respirátory nemají v žádné své prodejně v republice. Podobně je na tom třeba i internetový obchod Mall.cz. "Momentálně jednáme o doplnění respirátorů s filtrační třídou FFP2," poznamenala mluvčí obchodu Pavla Hobíková.

Internetová lékárna Pilulka.cz má zcela vyprodané i roušky, stejně jsou na tom její kamenné prodejny. V některých lékárnách Benu a Dr. Max některé roušky dostupné jsou a firmy se je snaží průběžně doplňovat. Vyprodané mají některé prodejny také dezinfekční prostředky a antibakteriální ubrousky.

Roušky na rozdíl od respirátorů chrání především okolí od šíření kapénkové infekce od lidí, kteří jí trpí. Epidemiolog Pazdiora však upozorňuje, že některé roušky nemusí chránit jen okolí, ale i toho, kdo ji nosí. "Některé kvalitnější ústenky, zejména chirurgické, mají velmi dobré filtrační vlastnosti a dá se říct, že do určité míry plní funkci jako respirátory," řekl.

Lidé, kteří již nějaké zdravotní problémy mají, by ale podle ministra Vojtěcha neměli mezi ostatní chodit ani s rouškou. "Roušky jsou důležité pro to, aby nemocný člověk neroznášel infekci. Primárně by ale měli lidé zůstat doma. Kdokoliv se vrátí z Itálie, musí se podrobit domácí karanténě, byť nemá jakékoliv příznaky. A kdokoliv má příznaky, ať zůstane doma a volá na číslo 112," vzkázal Vojtěch.

Spolu se svým náměstkem Romanem Prymulou pak vyzval občany, aby dodržovali pravidla respirační hygieny. To znamená, aby si důkladně myli ruce a případně používali i alkoholovou dezinfekci, aby si neumytýma rukama nesahali na obličej a při kašlání a kýchání si kryli ústa například rukávem. Stejně tak by se neměli s nikým líbat nebo si podávat ruce.

Nemocnicím pomůže "dar" od Číny

Největším problémem je ale v současnosti to, že ochranné prostředky chybí v řadě případů i zdravotníkům nebo pracovníkům v sociálních službách. Přiznává to sama ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

"Nejdůležitějším nynějším úkolem v souvislosti s koronavirem je zajistit dostatek ochranných pomůcek a hygienického materiálu pro sociální zařízení," prohlásila. Uvedla také, že se obrátila minulý týden na ministerstvo zdravotnictví, ale pomůcky ani materiál zatím nepřišly. Podle Vojtěchova úřadu půjdou tyto prostředky přednostně do nemocnic a k praktickým lékařům. V pondělí vláda schválila dodávku přibližně 200 tisíc respirátorů právě pro ně, dorazit by jim měly do konce týdne.

Na problém s nedostatkem respirátorů upozorňovali ministra zdravotnictví také ředitelé některých nemocnic na úterním večerním jednání. "My jsme se nemocnic hlavně ptali na to, jestli mají dostatek respirátorů. Některé indikovaly, že mají určitý nedostatek, a to budeme řešit velmi promptně. Bavili jsme se též o rouškách, to je stejný příběh. A samozřejmě o ventilátorech, klíčových přístrojích pro pacienty se selháním plic," přiznal Vojtěch.

O dodání ochranných prostředků mluví také opoziční poslanci či hejtman Vysočiny za ČSSD Jiří Běhounek, který chce, aby zástupce krajů byl pozván na další zasedání Bezpečnostní rady státu. "My v této situaci akcentujeme dvě oblasti: ochranné pomůcky a prostředky i pro sociální služby a dostatek dezinfekčních prostředků. O tom se vede velká diskuse. Věřím, že pokud se vláda rozhodne centrálně dodávat i dezinfekční prostředky, tak kraje jsou schopné je stejným způsobem distribuovat," řekl Běhounek.

Za této situace se hodí i to, že Čína ponechala Česku část humanitární pomoci, která se tu pro asijskou velmoc před měsícem nashromáždila. Čtyři tuny materiálu se totiž do letadla do Číny nevešly. Nyní tyto prostředky půjdou mimo jiné do českých zdravotnických zařízení.

"Poté, co se oficiálně dohodneme s čínským velvyslancem v Česku, tak materiál předáme ministerstvu zdravotnictví a bude distribuován do jednotlivých nemocnic. Jde o desítky tisíc rukavic, stovky respirátorů a stovky ochranných obleků," avizoval ministr vnitra Jan Hamáček.

V úterý odpoledne také ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo podmínky, za jakých mohou firmy nabízet prodej respirátorů a ochranných masek. Firmy, které mají zájem státu ochranné prostředky dodávat, se mají hlásit do středy 11. března do 10:00. O tom, že vše velmi spěchá, svědčí nejen šibeniční lhůta, ale také to, že ministerstvo volí výjimečný způsob jednacího řízení bez uveřejnění.