Lžou rodičům a zanedbávají školu. Dětí závislých na sítích je už osm procent

Brouzdají na internetu při každé příležitosti, denně hrají počítačové hry a upřednostňují komunikaci přes sociální sítě namísto z očí do očí. Podíl dětí, které mohou být závislé na sítích, za poslední čtyři roky v Česku vzrostl z pěti na osm procent. Častěji to jsou dívky, u chlapců nad sítěmi převažuje hraní počítačových her, vyplývá z mezinárodního výzkumu.

Výzkum o zdraví a životním stylu školáků Health Behaviour in School-Aged Children se zaměřuje na děti ve věku 11 až 15 let, tedy zhruba od páté do deváté třídy základní školy. Výsledky české části představil výzkumný tým z Univerzity Palackého v Olomouci. Související České děti málo spí, tvrdí odborníci. Čas pro odpočinek raději tráví s mobilem Podle studie každý dvanáctý školák patří do kategorie problematických uživatelů sociálních sítí. Takové děti kvůli závislosti zanedbávají své koníčky, lžou svému okolí o množství času stráveném na internetu nebo se kvůli němu dostávají do konfliktu s rodiči. Zatímco v roce 2018 trávilo problémově čas na sítích pět procent českých dětí, loni už jich bylo osm procent. Naopak žádný profil na sítích nemá 18 procent dětí. Více než polovina dotazovaných na nich pak tráví každý den, i když ne každou volnou chvíli, studie je označuje za běžné uživatele. Intenzivně kdykoliv je k tomu prostor, například při čekání na tramvaj, se na sítě přihlašuje 23 procent dětí. Odborníci na online chování se postupně odklánějí od kritéria doporučované délky času stráveného u obrazovek (mobilu, počítače, televize nebo herní konzole), která doposud byla dvě hodiny denně. Na základě nejnovějších poznatků tuto hranici určují doprovodné příznaky a jevy, nikoliv už čas strávený hraním her či brouzdáním na internetu. Čas sice může podle oborníků poukázat na možný problém, ten ale vzniká až v okamžiku, kdy užívání sociálních sítí negativně ovlivňuje další oblasti života. "Problémy se sítěmi jdou ruku v ruce s dalšími aspekty životního stylu. Častěji se u těchto dětí objevují například depresivní příznaky, konzumace energetických nápojů nebo problémy se spánkem a životní nuda," upozorňuje vedoucí výzkumného týmu studie Michal Kalman. Zatímco u dívek převažuje závislost na sociálních sítích, chlapci se věnují hlavně počítačovým hrám. Znaky závislosti na sítích jsou vidět u sedmi procent jedenáctiletých dívek a chlapců, mezi patnáctiletými má problém deset procent uživatelek a pět procent uživatelů. Počítačové hry denně hraje 48 procent chlapců a pouze 16 procent dívek. "Zdravá míra užívaní sítí a hraní her neškodí" I přes uvedené výsledky se Česko řadí k zemím s nižším počtem intenzivních i problematických uživatelů. Z 51 sledovaných států jsou české děti na osmé nejnižší příčce. Nejméně závislých je podle průzkumu v Nizozemsku či Izraeli, nejvíce na Maltě, ve Španělsku či Rumunsku. Datový analytik české části studie HBSC Petr Baďura má zato, že většina dětí a dospívajících s online světem problém nemá. "Zdravá míra užívaní sociálních sítí a hraní her neškodí. Je to naprosto běžný způsob trávení volného času," tvrdí. Související Nejí, nespí, zanedbávají hygienu i koníčky. Pětina dětí je závislých na technologiích Zároveň říká, že sociální sítě oproti realitě měří všem stejně. "U řady sledovaných oblastí životního stylu mladých lidí je důležitou proměnnou, jak na tom je finančně a sociálně rodina, z níž dítě pochází. Děti z chudších rodin mají často větší potíže, ale v případě sociálních sítí tomu tak není. Intenzivních či problematických uživatelů je stejně mezi chudšími dětmi jako mezi ekonomicky zajištěnými. Sociální média jsou v tomto velmi rovnostářská," dodává analytik. Průzkum také ukázal, že pětina dětí upřednostňuje komunikaci o svých vnitřních pocitech online. Zcela zřetelný je v tomto ohledu nárůst s věkem, čím starší dítě je, tím raději komunikuje přes internet, mezi 11. a 15. rokem věku jde o nárůst z devíti na 27 procent. V každodenním kontaktu s přáteli, které potkaly na internetu, je 21 procent dětí. U 11letých se to týká každého osmého, u 15letých každého čtvrtého. Děti jsou podrážděnější a trpí osamělostí Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil nepovažuje samotné digitální technologie za problém. "Varující ale je, že v posledních letech rostou počty dětí a dospívajících, kteří v souvislosti s nadměrným hraním a sociálními sítěmi musí vyhledat odbornou pomoc," uvedl Vobořil. Související Energetické nápoje bych dětem zakázal, vytváří si na nich závislost, říká obezitolog Výzkumný tým zároveň upozornil, že zatímco u hraní počítačových her a videoher existuje klasifikace závislosti na hraní jako porucha, v případě sociálních sítí podobné zařazení chybí. "Online svět sociálních sítí se přitom v mnoha aspektech tomu hernímu podobá," zdůraznil Baďura. Problémoví uživatelé podle studie zároveň méně spí a hrozí u nich zvýšené riziko výskytu depresí. Dále jsou podrážděnější, trpí skleslostí či osamělostí a mají méně pohybu. Intenzivní uživatelé zase nadprůměrně pijí alkohol nebo kouří. I oni více pociťují osamělost a nudu. Mezinárodní výzkum Health Behaviour in School-Aged Children se pravidelně opakuje každé čtyři roky od první poloviny 80. let. Česko se poprvé zapojilo v roce 1994. Loni v květnu a červnu v průzkumu odpovídalo téměř 15 tisíc dětí ve věku 11, 13 a 15 let z 246 základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů. Video: Děti tráví na sítích i sedm hodin. Mají tisíce sledujících, ale cítí se samy (28. 5. 2021) 24:12 Většina z oslovených dětí nám řekla, že nemá žádného blízkého kamaráda, říká zakladatelka projektu Replug me Karolína Presová. | Video: Michael Rozsypal

