Energetické nápoje bych dětem zakázal, vytváří si na nich závislost, říká obezitolog

Některé děti si kupují i několik plechovek energetických nápojů denně, často na ně mají vytvořený silný návyk. Předseda Společnosti pro výživu a obezitolog z Fakultní nemocnice Motol Petr Tláskal v rozhovoru říká, že jejich konzumace je pro děti riziková. "Děti psychostimulační efekt z energetických drinků nepotřebují a jejich prodej dětem by se měl zakázat," tvrdí lékař.

V Poslanecké sněmovně vzniká zákon, který by měl zakázat prodej energetických zákonů dětem a mladistvým. Vy s tím souhlasíte. Proč by měl stát něco takového regulovat?

Zákony momentálně prodej energetických nápojů vůbec neřeší. Problematické je, že obsahují psychostimulační látky, zejména kofein, ale i další složky, které umocňují jeho účinek. Na plechovkách je jen malým písmem uvedené, že nejsou vhodné pro těhotné ženy, děti a mladistvé.

Kofein je sice i v jiných nápojích a potravinách, například v kávě, čaji nebo čokoládě, ale energetické nápoje obsahují i další látky s psychostimulačním účinkem. Je v nich rovněž hodně cukrů, což přispívá k obezitě.

Otázkou však hlavně je, proč by děti ke svému přirozenému růstu a vývoji měly potřebovat psychostimulační látky z energetických drinků. Jejich konzumace se často propojuje s dalším rizikovým chováním, jako je pití alkoholu a kouření cigaret, a hlavně může přinášet zdravotní obtíže včetně akutních stavů intoxikace.

Jaké obtíže?

Například bolesti hlavy, poruchy spánku, úzkosti nebo srdeční arytmie. Tyto nápoje vlastně nejsou určené ani pro sportovní činnost, při které je potřeba doplňovat kromě vody i minerální látky. Protože nápisy na plechovkách nemají patřiční efekt, bylo by nejvhodnější dětem do 16 let prodej těchto nápojů zakázat stejně jako v některých jiných zemích.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila 30 tisíc mladých mezi 13 a 15 lety pravidelně konzumuje energetické nápoje, klidně i několik plechovek za den. Proč jsou u dětí tak oblíbené?

Mladý člověk vždycky zkoumá něco nového. A chce něco, co ho nabije energií. Do mé ambulance přicházejí například mladí kluci s tím, že by chtěli mít větší výkony. Tedy už jenom název "energetický nápoj" je pro ně lákavý.

Může na energetických nápojích vzniknout závislost?

Energetické nápoje dělají člověka najednou bystřejším, protože na něj působí psychostimulační složky. To, že vám to přineslo něco pozitivního, si zapamatujete a chcete to znovu. Hrozí pak, že nezůstanete u jedné plechovky, ale chcete dvě, pak tři. Člověk je začne pít ve velké míře a hrozí nebezpečí vzniku škodlivých účinků.

Na kulatém stolu pořádaném ve sněmovně zaznělo, že cestou ke snížení konzumace energetických nápojů u dětí může být prevence. O energetických nápojích se má více mluvit ve škole a ukazovat, jaké mají účinky, protože mnoho dětí vlastně ani neví, že by jim mohly škodit.

Je to dobrá cesta. Jenže například já mám zkušenosti s obezitou u dětí, na kterou existuje celá řada preventivních programů. Stále se o ní hovoří a navzdory tomu nám počet obézních dětí stoupá.

Je nutné, aby toto vzdělávání bylo trvalým procesem. Pokud se o tom ve škole bude mluvit v jednom roce, tak za dva ročníky už žáci nebudou tolik vnímat to, co se jim tehdy říkalo. Nechci být úplně skeptický, určitě je nutné o tom informovat, ale nemyslím si, že by to stačilo.

Prezident Svazu výrobců nealkoholických nápojů Jiří Pražan namítal, že by se energetické nápoje dětem zakazovat neměly, protože podle něj "zakázané ovoce nejlépe chutná".

Je pravda, že když se něco zakazuje, tak to člověka pak zajímá více. A zvlášť mladého člověka. Musela by se tedy použít taková forma, aby byl zákaz propojený s edukací. Aby to mělo efekt, je nutné dětem vysvětlovat, proč si energetické nápoje nemohou koupit.

Přináší konzumace energetických nápojů i nějaká pozitiva?

Tak je tam voda. Není ale ideální, aby si děti zajišťovaly pitní režim sacharidy a látkami, které je sice nabudí, ale můžou s sebou přinést i komplikace. Je plno nealkoholických nápojů, které jsou pro děti vhodnější.

Doporučoval bych jim obyčejnou pitnou vodu nebo klidně i ochucené minerálky, pokud chtějí sladší nápoje. Vzhledem ke zvyšujícímu se trendu dětské obezity v naší společnosti by se to však s cukry v nápojích nemělo přehánět.

Existuje ale nějaké množství energetických nápojů, které by dětem nijak zvlášť neškodilo? Co kdyby pili třeba jednu plechovku týdně?

Hlavně je potřeba počítat s nebezpečím, že u jedné plechovky týdně neskončí. Když dospělý člověk vypije jednu plechovku týdně, tak to vyloženě škodlivé není. Ale proč bychom to měli učit děti? Proč je navykat na energetické nápoje, když je jejich organismus nepotřebuje? Děti mohou díky nim napsat lépe písemku, ale nebudou chytřejší. Mohou rychleji uběhnout určitou vzdálenost, ale svaly jim po tom nenarostou. Chce to spíše trvalou píli než získávat krátkodobý účinek z umělých prostředků.