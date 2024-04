Fiala přesvědčivě obhájil post předsedy ODS. Ve straně ale roste nervozita

Premiér a předseda ODS Petr Fiala si zatím užívá na kongresu ODS v Ostravě velkou podporu, která byla nejvíce patrná při volbě předsedy strany. Delegáti jej opět jednoznačně zvolili do čele partaje, když získal 424 hlasů od 525 přítomných delegátů. Fiala, který v hlasování neměl vyzyvatele, tak má šanci během dvouletého mandátu překonat v délce vedení ODS "otce zakladatele" Václava Klause.

Zatímco při svém prvním zvolení předsedou ODS před deseti lety měl Fiala dva protikandidáty (tehdejší poslankyni Miroslavu Němcovou a tehdejšího europoslance Edvarda Kožušníka), v posledních letech nemá žádného. Už na minulém kongresu ODS v Praze v roce 2022 po vítězných parlamentních volbách jednoznačně dominoval a tuto dominanci nyní potvrdil také v Ostravě.

"Před 10 lety a třemi měsíci jsem před vás předstoupil poprvé s tím, že chci vést ODS. Naše ODS byla v té době v nejhorší situaci ve své historii," začal svůj projev Fiala, který na kongresech zmínku o začátcích šéfování partaje opakuje pravidelně.

Tady vám @Aktualnecz přináší v rámci zpravodajství z kongresu ODS konec projevu předsedy a premiéra Petra Fialy, který avizoval velký souboj v dalších volbách: “Bude to souboj dvou světů. Buď vyhrajeme my a budeme dál posouvat naši zemi kupředu, nebo vyhrají oni a znovu se z nás… pic.twitter.com/XNMVrIV6lL — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 13, 2024

Fiala se ujímal vedení ODS v situaci, kdy velmi výrazně ztrácela voliče a hrozilo jí, že se ocitne zcela na okraji zájmu voličů. ODS si tehdy zvolila Fialu jako předsedu poté, co v roce 2013 utrpěla drtivou porážku ve volbách do Poslanecké sněmovny. Jen pro představu, zatímco ODS získala pouhých 16 poslaneckých křesel, vítězná ČSSD jich měla 50 a hnutí ANO 47. Dokonce i komunisté na tom byli lépe, do sněmovny jich zasedlo 33. Více poslanců než ODS měla i TOP 09, celkem 26.

Fiala sice stranu vytáhl až k nejvyšším postům v Česku, kdy má ODS předsedu vlády, ministra financí i předsedu Senátu, ale už letos v červnu při volbách do Evropského parlamentu se začne ukazovat, zda vzestup ODS nenabírá opačný směr.

Aktuálně.cz například v tomto týdnu poukázalo na to, že podle některých analýz a průzkumů začíná ODS s Fialou ztrácet voliče. Řada těchto voličů se ozvala také redakci a popisovala, proč už je nechtějí volit a zvažují jinou stranu nebo dokonce už nechtějí jít ani k volbám.

Tady vám @Aktualnecz v rámci zpravodajství přináší první improvizovanou tiskovku znovuzvoleného předsedy ODS Petra Fialy. Za náš web jsem se ho zeptal, čím si vysvětluje, že získal menší podporu delegátů než v roce 2022. Svědčí to o nespokojenosti některých delegátů s vládou? pic.twitter.com/y4NXcVunPJ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 13, 2024

Fiala oponuje tím, že nemá informace o odlivu voličů. "Od nás žádní voliči neodcházejí. Analýzy, které mám k dispozici říkají, že k žádnému takovému posunu nedochází. A ani nemůže docházet. Copak voliči, kteří volili koalici Spolu, by odcházeli k nějakým populistickým stranám?" prohlašuje a myslí tím hlavně hnutí ANO a SPD.

Někteří významní politici ODS ovšem pod podmínkou anonymity připouští, že problémem s odchodem voličů cítí a naléhají na Fialu, aby tento trend nepodceňoval. Už na loňské ideové konferenci ODS vystupovali někteří účastníci například s kritikou postoje vedení ODS k odmítání eura a žádali, aby strana svůj postoj přehodnotila. Odpolední debata na nynějším kongresu v Ostravě by měla přinejmenším naznačit, jaká je ve straně nyní atmosféra.

Ve Fialově projevu v Ostravě ale v naprosté většině převažovaly pochvaly a spokojenost. I když v jedné chvíli upozornil, že sebeuspokojení je začátkem konce, v jeho projevu žádná sebekritika či kritika do vlastních řad nebyla. Naopak dlouze a detailně děkoval celé řadě politiků ODS a také ministrům všech vládních stran. Za to se dočkal několikrát potlesku, který se změnil na konci projevu v silný aplaus.

Šéf ODS si ke konci projevu řekl o pozici lídra, který povede stranu do dalších parlamentních voleb v roce 2025, které budou podle něj pro Česko zcela zásadním soubojem. "Bude to souboj dvou světů. Buď vyhrajeme my a budeme dál posouvat naši zemi kupředu, nebo vyhrají oni a znovu se z nás pokusí udělat periferii Evropy. Varováním nám budiž vývoj v některých zemích, které jsou nám historicky blízké. Já opravdu nechci žít v zemi, která bude ovládána několika málo oligarchy a stranami jednoho muže," uvedl Fiala.