Zásadní důkazy číslo 9, 10 a 11. Babišův střet zájmů odůvodnil úřad statutem fondu

Redakce Aktuálně.cz získala plné znění dosud utajovaného rozhodnutí městského úřadu v Černošicích. Tamní úředníci rozhodli, že je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů a vyměřili mu za to pokutu 200 tisíc korun. Jak z dokumentu vyplývá, své rozhodnutí opírají zejména o statut jednoho z Babišových svěřenských fondů. Podle nich předsedovi vlády umožňuje dál ovládat svá bývalá média.

Odbor přestupků v Černošicích, pod které spadají Babišovy domovské Průhonice, řešil případ premiérova střetu zájmů několik měsíců. Závěr vydali úředníci až letos v lednu. Už na podzim ho ale upozornili, že berou situaci vážně. Nakonec vydali verdikt "vinen ze spáchání přestupku" a vyměřili předsedovi vlády pokutu 200 tisíc korun, která je při horní hranici sazby.

V případech střetů zájmů není rozhodující jen to, kdo je označený jako majitel firmy, ale i to, kdo podnik skutečně ovládá. A podle černošického úřadu má Babiš stále možnost zasahovat do chodu svých bývalých firem, a tedy i médií. Konkrétně třeba deníků MF Dnes a Lidové noviny, které spadají pod společnost MAFRA, nebo Rádia Impuls, které vysílá pod hlavičkou firmy Londa.

"Na základě provedených důkazů a uvedeného posouzení nemá správní orgán pochybnost o tom, že obviněný je ovládající osobou uvedených mediálních společností, a proto rozhodl o jeho vině u uvedeného přestupku," stojí v závěrečné části celkem patnáctistránkového rozhodnutí černošických úředníků, které má Aktuálně.cz k dispozici.

"Jak bylo řízením prokázáno, uvedený přestupek byl spáchán z nedbalosti, a na základě provedených důkazů osobně obviněným. Jeho následkem je porušení neslučitelnosti výkonu funkce veřejného funkcionáře a funkcí osoby s rozhodujícím vlivem v mediálních společnostech…," vysvětluje dokument Babišovu situaci.

Verdikt vydala radnice 21. ledna, Babiš se proti němu o pár dní později odvolal a případ dostal na starosti Středočeský kraj. Premiérův právník Václav Knotek je přesvědčený, že úředníci v Černošicích případ pokazili a špatně argumentují.

Na možnost, že by Babiš mohl ovládat svá média, upozornila městský úřad v Černošicích česká pobočka Transparency International loni v létě. Jejich stížnost se týkala výše uvedených médií. Podle zákona o střetu zájmů totiž poslanec nebo člen vlády nemůže vlastnit média, provozovat je nebo ovládat firmy, kterým patří. Pokud by to politik porušil, dopustil by se přestupku. Babiš se dříve k vlastnictví médií hlásil, kvůli dva roky staré novele zákona ale veškerý svůj majetek převedl do svěřenských fondů. Takové odstřižení od vlivu on i jeho právníci považují za dostatečné.

Babiš "vykonává činnosti, které lze označit za řídicí"

Přestože Transparency International poslala do Černošic balík dokladů, stal se pro úředníky klíčovým důkazem notářský zápis z loňského března. V černošické složce se hovoří o důkazech číslo 9, 10 a 11. Jedná se o zápis statutu Babišova svěřenského fondu AB private trust I. Statut určuje pravidla chodu fondu. Tento materiál premiér v minulosti nechtěl celý zveřejnit, jeho bývalá společnost Agrofert z něj publikovala pouze některé části.

Z dokumentů podle černošických úředníků plyne, že Babiš má vliv na vedení svého trustu - konkrétně na jeho správce fondu a tři členy rady protektorů. Správce může Babiš odvolat, pokud například poruší pravidla správy či zákony. Kvůli chybám může měnit i dva ze tří protektorů. Třetího rodinného protektora je podle mínění černošického úřadu oprávněný odvolat i v případě, že neporušuje zákony. Tímto třetím "rodinným protektorem" je v případě premiérových fondů jeho manželka Monika Babišová.

Tím, kdo by měl posuzovat, zda správce pochybil a jak s jeho majetkem nakládá, je podle rozhodnutí úředníků opět Babiš. "… tuto činnost je oprávněn vyhodnocovat a v případě porušování ustanovení statutu nebo zákonů osobami působícími ve svěřenském fondu je oprávněn je z vykonávané pozice odvolat. Od činnosti svěřenského fondu tedy není oddělen, neboť vykonává činnosti, které lze označit za řídicí," píší ve své zprávě.

Za důležité úředníci považují i ty pasáže, ze kterých je jasné, že Babiš může svůj majetek získat rychle zpět pod plnou kontrolu. "Akcie budou vráceny zakladateli (Babišovi, pozn. red.) bez zbytečného prodlení po skončení správy fondu, pokud zakladatel nebude vykonávat funkci poslance," stojí v rozhodnutí z Černošic. Navíc podle podkladů získá svůj majetek zpátky také v momentě, kdy by politici zákon o střetu zájmů zrušili.

Variantu, že by Babiš svého možného vlivu nějak využil a upřednostnil například svá někdejší média, zkoumání úředníků neprokázalo. Oslovili kvůli tomu politické strany a hnutí v parlamentu, ty však na žádný konkrétní příklad neupozornily.

Zmatené, nesrozumitelné, plné rozporů

Proti rozhodnutí se Babiš odvolal na začátku února. V textu odvolání, které má deník Aktuálně.cz také k dispozici, jeho právník Václav Knotek píše, že vysvětlení úředníků z Černošic je zmatené, nesrozumitelné, plné rozporů a stěžuje si, že se úředníci nezabývali důkazy jeho mandanta.

"Výrok o vině je nesprávný a nezákonný, neboť nebylo prokázáno, že obviněný naplnil všechny znaky skutkové podstaty tvrzeného přestupku," argumentuje Knotek proti verdiktu o střetu zájmů.

Některé pasáže týkající se statutu svěřenských fondů si podle něj vzájemně odporují. "Správní orgán si sám není vůbec jistý, koho má za ovládanou osobu přesně označit," oponuje Knotek. Pokud Babiš ve statutu má možnost odvolat některé osoby, může tak podle něj učinit jen v případě, že udělají chybu. "S ohledem na skutečnost, že holdingová struktura je výsledkem celoživotní práce obviněného, vytvořil obviněný při konstrukci obou svěřenských fondů několik málo ochranných mechanismů," říká na obhajobu premiéra jeho advokát.

Zdůraznil přitom, že správce má na starosti obchodní a strategická rozhodnutí fondů a jen k některým mimořádně důležitým rozhodnutím potřebuje souhlas protektorů. Stejně tak správce rozhoduje o tom, jaké benefity Babiš z fondu dostane.

