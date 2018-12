"Manželka Monika může být další střet zájmů." Přečtěte si, co Brusel vytýká Babišovi

Právníci Evropské komise podezírají českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert. Podívejte se, co se píše v uniklé zprávě právní služby komise, kterou získal deník Aktuálně.cz. Jako první z ní citovaly britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde.

"Pan Babiš je jediným obmýšleným (tj. beneficientem, osobou, která má prospěch z majetku, který spravuje někdo jiný - pozn. red.) dvou svěřenských fondů, do nichž byly převedeny akcie firmy Agrofert a skupiny Agrofert. Účelem obou svěřenských fondů je řízení firmy Agrofert a skupiny Agrofert a chránit zájmy zakladatele svěřenských fondů (tj. pana Babiše).

To znamená, že, bez ohledu na to, jestli mu jeho pozice obmýšleného umožňuje vykonávat kontrolu nad oběma fondy nebo ne, je jasné, že na nich má pan Babiš zájem. Jakožto obmýšlený obou svěřenských fondů má zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu a skupiny Agrofert. To se rovná 'hospodářskému zájmu' ve smyslu Článku 61(3) nového Finančního nařízení, což způsobuje, že je ohroženo objektivní vykonávání jeho funkce premiéra ve vztahu k fondům ESI (tj. Evropským strukturálním a investičním fondům - pozn. red.)," píše se ve zprávě právníků Evropské komise.

"Je třeba poznamenat, že situace premiéra je rozdílná oproti situaci jiných členů vlády, protože je v rozhodujícím postavení toho, kdo předsedá vládě a díky tomu nasměrovává rozhodování a účastní se ho ve vztahu ke všem oblastem.

Kdyby byl pan Babiš ministrem s portfoliem, které nesouvisí se zemědělstvím nebo financemi, třeba ministrem kultury, nebylo by tak zřejmé, že je možné tvrdit, že jeho nestranné a objektivní vykonávání funkce ministra kultury je ohroženo tím, že je jediným obmýšleným dvou svěřenských fondů činných v zemědělství."

"V zájmu úplnosti je třeba dodat, že zde mohou být i další okolnosti, které je možné označit za střet zájmů, nad rámec střetu zájmů, který plyne z přímého hospodářského zájmu pana Babiše. Například manželka pana Babiše, Monika Babišová, se také podílí na chodu Agrofertu a skupiny Agrofert a tato situace může být ve vztahu k panu Babišovi označena za střet zájmů 'z důvodů zahrnujících rodinu ve smyslu Článku 61(3) nového Finančního nařízení'."

Možná bude zapotřebí analyzovat i období, kdy byl Babiš ministrem financí

"Článek 32(3) dřívějšího finančního nařízení nařizuje členským zemím EU, aby u nich fungovaly systémy kontrol a aby ustanovily úřady, které by za ně byly zodpovědné. Článek 32(3) dřívějšího finančního nařízení vyžaduje, aby tyto kontrolní systémy byly schopné předejít střetu zájmů pro všechny způsoby implementace rozpočtu. To, zda Česko naplňuje tyto povinnosti, nebylo předmětem vaší žádosti, ale je možné, že to bude zapotřebí prověřit. Takže je možné, že bude zapotřebí analyzovat i období, kdy byl pan Babiš ministrem financí."

"Evropské peníze, které byly poskytnuté v rozporu s článkem 61(1) Finančního nařízení, budou muset být předmětem finančních korekcí."