Zápisy do první tříd proběhnou letos netradičně. Rodiče využijí nejčastěji poštu

Při zapisování dětí do prvních tříd základních škol si rodiče letos v dubnu budou moct ve většině škol vybrat mezi několika způsoby podání přihlášky. Zápisy se kvůli opatřením proti koronaviru uskuteční bez přítomnosti dětí. Ministerstvo školství, které o tom minulý týden rozhodlo, zároveň školám doporučilo, aby upřednostnily zápis způsobem, při kterém se učitelé nebudou muset sejít ani s rodiči.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý očekává, že většina lidí pošle přihlášku poštou nebo ji vhodí do schránek připravených u škol.

Školy mohou rodičům podle ministerstva nabídnout podání přihlášek k zápisu dětí do prvních tříd například prostřednictvím datových schránek či e-mailem s elektronickým podpisem. Pokud to nejde, tak by měly umožnit třeba zaslání dokumentace poštou nebo osobní odevzdání ve škole.

"Myslím si, že (lidi) asi hodně využijí poštu, tedy doporučený dopis. A já jsem dal možnost rodičům, že to mohou hodin do schránky a že druhý den my jim po telefonu nebo mailem potvrdíme, že jsme to dostali," řekl ČTK Černý. Šéf školské asociace vede Masarykovu ZŠ v pražských Klánovicích. "Datovou schránku má minimum lidí, elektronický podpis taky. Myslím si tedy, že zápis touto formou bude obtížný a bude se týkat jen pár lidí," dodal.

Zápisy se konají mezi 1. a 30. dubnem. Konkrétní termíny určují ředitelé škol. Zatímco v dřívějším letech se zápisy na školách většinou konaly v jednom či dvou dnech, letos bude většina škol přihlášky přijímat po dobu zhruba dvou týdnů. Rodiče si mohou přihlášky stáhnout a vytisknout na webu školy, kam chtějí své dítě přihlásit. Potom se mohou sami rozhodnout, který z nabízených způsobů odevzdání zvolí.

Podle Černého jsou školy na zápisy připraveny tak, aby se vše uskutečnilo v souladu s ochranou osobních údajů. Za nejproblematičtější v tomto smyslu označil zasílání dokumentů s rodným číslem e-mailem. Podle něj by zřejmě tyto informace měly být pro ochranu zašifrovány. Některé školy také již u přihlášky k zápisu vyžadují podpis rodičů se zpracováním osobních údajů. Podle Černého to souvisí i s tím, aby mohly následně použít kontakty na rodiče k informování o výsledku zápisu.

Pokud škola vyžaduje doložení rodného listu dítěte, stačí podle ministerstva zaslat jeho kopii. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí má ověřit ředitel na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

V případě, že rodiče budou chtít žádat pro dítě o odklad školní docházky o rok, budou muset stejně jako dříve doložit posudek z pedagogické poradny a potvrzení od lékaře. Škole by měli poskytnout originál či ověřenou kopii dokumentů. Školské poradny mají nyní omezený provoz, posudky k odkladům ale zajišťují. Pokud žádost o odklad přijde bez doporučení, měl by ředitel školy zápis přerušit a vyzvat rodiče k doplnění dokumentů.

Zápisy se týkají dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a zhruba 20 procent sedmiletých dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Podle odhadů ministerstva by letos mělo jít k zápisům kolem 137.800 dětí, z toho 25.500 sedmiletých a 800 pětiletých.

