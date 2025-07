Psychedelika na hraně zákona. Lidé mohou zažít i smrt a narození, říká terapeutka

Klasická psychedelika nabízí ještě něco úplně jiného než léčebné konopí, říká psychoterapeutka Rita Kočárová. Psychedelika totiž mohou vyvolat mystickou nebo spirituální zkušenost, což může mít podle výzkumů velký terapeutický potenciál.

Lidé to popisují různě. Někdy prý používají termíny jako splynutí s celým veškerenstvem, rozpuštění vlastního já a prožitek smrti nebo narození, vyjmenovává termíny odbornice na psychedelickou terapii.

Negativní zkušenosti některých lidí s psychedeliky byly podle Kočárové impulsem k tomu, proč se začala věnovat přípravě odborníků, které je při této zkušenosti mohou doprovázet. "Myslím si, že nám velmi chybí osvěta a systém služeb," konstatuje.

Vzdělávání v této oblasti přitom velmi limituje zákon o šíření toxikomanie. "I my jako odborníci jsme limitovaní v tom, jakým způsobem co sdílet, co za podporu můžeme svým klientům nabídnout. Tím se dostáváme do velkého nesouladu mezi naší profesní etickou odpovědností a tím, co říká zákon. Není totiž jasné, kde je vlastně ta hranice," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:41 V čem mohou psychedelika změnit život pacientů s depresemi? Převažují benefity nad riziky? Jakou změnu přináší novela trestního zákoníku, podle které bylo schváleno užívání psilocybinu?

05:41-11:05 Marihuana nebo léčebné konopí nestačí? Jaké prožitky popisují lidé po užití psychedelik? Jak mohou takové prožitky napomáhat při léčbě?

11:05-17:37 Co všechno podstoupí pacient, který zvolí tuto léčebnou terapii? Může ji podstoupit úplně každý? Nehrozí u někoho naopak probuzení nějaké duševní choroby?

17:37-22:27 Jak se na terapii psychedeliky připravit? Lze předcházet negativním výsledkům? Dá se připravit na ztrátu kontroly? Jak dlouho prožitek přetrvá?

22:27-29:42 V čem je potřeba upravit definici šíření toxikomanie? Umožní novela zvýšení dohledu nad užíváním psychedelik? Na co si dát pozor při rekreačním užíváním omamných látek?

29:42-35:32 Dá se kontaktu s drogou nějak účinně vyhnout? Jak může každý z nás preventivně pečovat o své duševní zdraví? Bude možné podstoupit terapii psychedeliky i bez indikace?