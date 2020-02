Postavit knihovnu podle Kaplického plánu už není možné, tvrdí ministr kultury

Vrátit se k plánu výstavby nové budovy Národní knihovny podle návrhu zesnulého architekta Jana Kaplického už není možné, míní ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ministerstvo kultury připravilo pro vládu ke stavbě knihovny materiál, nyní vypořádá připomínky. Ministr také jedná s pražskými politiky o možném místě výstavby.

"Věc je neoživitelná v původní podobě," řekl Zaorálek při sněmovních interpelacích na dotaz poslankyně ANO Barbory Kořanové ohledně Kaplického návrhu. Hlavní město podle ministra neuvažuje o tom, že by se knihovna stavěla na Letné, kde měla stát takzvaná Kaplického chobotnice.

"Jiné bude prostředí, jiné budou podmínky," pokračoval Zaorálek. Podotkl, že v architektuře je zhruba deset let poměrně dlouhá doba, a nedovede si ani představit to, že by se knihovna stavěla bez přítomnosti architekta.

Kaplického návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži před 13 lety. Část politiků a společnosti jeho futuristický návrh ale nepřijala. Také podoba soutěže a způsob výběru místa pro stavbu měly své kritiky a ze stavby sešlo.

Opravily a dostavěly se místo toho depozitáře v Hostivaři a knihy se denně vozí mezi Klementinem, nynějším sídlem knihovny v centru Prahy, a periferií města. Barokní areál Klementina se opravuje přes deset let a závěrečná etapa má několikaletý skluz.

S novostavbou knihovny počítá nedávno představený Národní investiční plán. Od svého nástupu do funkce v roce 2017 zmiňuje potřebu výstavby nové budovy ředitel knihovny Martin Kocanda. Kapacita knihovny stačí podle něj přibližně do roku 2040. Zaorálek je přesvědčen o tom, že současné řešení, kdy má knihovna sídlo v Klementinu, není udržitelná.