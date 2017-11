Babiš mi nabídl ministerstvo kultury, rozhodnu se během pár dnů, tvrdí Eliška Kaplicky

před 43 minutami

Andrej Babiš podle informací Aktuálně.cz nabídl post ministryně kultury dokumentaristce Elišce Kaplicky Fuchsové. Vdova po slavném architektovi se chce rozhodnout až na základě celkové politické situace, podrobnosti odmítla uvést.

Praha - Ministryní kultury v sestavované menšinové vládě Andreje Babiše by se mohla stát filmová producentka a dokumentaristka Eliška Kaplicky Fuchsová. Devětatřicetiletá vdova po známém architektovi Janu Kaplickém a pražská zastupitelka za hnutí ANO potvrdila on-line deníku Aktuálně.cz, že od Babiše dostala příslušnou nabídku.

"Zatím jsem na to ještě nereagovala, takhle rychlé to jistě nebude, stanovisko chci zaujmout během několika dnů," odpověděla Kaplicky Fuchsová na dotaz, zda nabízenou pozici přijme. Rozhodnout se chce podle svých slov až na základě celkové politické situace, podrobnosti ovšem odmítla uvést.

"Nechtěla bych to příliš komentovat, veškeré informace jsou na panu Babišovi. Podle mě je podstatné, aby kultura měla do budoucna minimálně tak silnou pozici, jako měla díky osobnosti dosavadního ministra Daniela Hermana. Ale není to tak, že bych si v tuto chvíli kladla nějaké podmínky," prohlásila Kaplicky Fuchsová po telefonu.

Následně Kaplicky Fuchsová uvedla, že odpoví prostřednictvím e-mailu, odpověď ale ve slíbeném čase neposlala a po opakovaném dotazu redakci odkázala na PR oddělení hnutí ANO.

Aktuálně.cz oslovilo ohledně případného angažmá Kaplicky Fuchsové na post ministryně kultury rovněž Andreje Babiše, ten však na dotaz nereagoval.

Eliška Kaplicky Fuchsová vystudovala FAMU v Praze. Veřejnost ji poznala jako partnerku světoznámého českého architekta Jana Kaplického, s nímž se seznámila při natáčení biografického snímku Profil. O Kaplického projektu Národní knihovny natočila dokument Oko nad Prahou. V komunálních volbách v roce 2014 byla zvolena do zastupitelstva hlavního města Prahy jako nestranice za hnutí ANO.