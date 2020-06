Zaorálek nechá prověřit zakázku na portál za 450 milionů, podle něj je podezřelá

Akcionáři letecké skupiny Smartwings by měli poskytnout zhruba dvě třetiny potřebné částky na záchranu společnosti. Nyní se pohybuje okolo dvou miliard korun. Zbylou třetinu by pak měl zajistit stát formou garance za komerční úvěr. Po jednání sněmovního podvýboru pro letectví to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Přesná částka nutná pro záchranu letecké skupiny se podle Havlíčka po postupném obnovování leteckého provozu mírně snižuje.

"Potřeba, která byla ještě před 14 dny přes dvě miliardy korun, je dnes řádově mezi 1,6 až dvěma miliardami korun. Stále se to však dopočítává," uvedl Havlíček. Zdůraznil, že pokud bude stát poskytovat záruku za úvěr, tak akcionáři budou muset do společnosti na její záchranu vložit hotovost v hodnotě dvou třetin potřebné částky. O tom, jak si podíl mezi sebou rozdělí jednotlivé akcionářské skupiny Smartwings, by měla rozhodnout samotná společnost.