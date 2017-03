Jdu do toho znovu. Zeman oznámil kandidaturu na prezidenta

před 1 minutou

Prezident Miloš Zeman se rozhodl obhajovat post prezidenta České republiky. Stovkám svých příznivců oznámil ve čtvrtek večer na hradním večírku, že své rozhodnutí zvažoval do poslední chvíle. I když jej trápí některé zdravotní problémy, podle svých slov jej nijak neomezují v jeho práci. V dubnu má v plánu cestu do USA, kde se setká s prezidentem Donaldem Trumpem. Rád by navštívil také Rusko a Čínu.

Praha - Prezident Miloš Zeman se rozhodl napodobit své předchůdce na Pražském hradě Václava Klause a Václava Havla. Stejně jako oni také Zeman se pokusí navázat na své první funkční období. Jeho rozhodnutí není nijak překvapivé, z jeho okolí už dříve unikaly informace o tom, že se pokusí o obhajobu.

S kým bude Zeman o prezidentský post soupeřit, není zatím jasné. Politické strany zatím nikoho nenominovaly a nestraničtí kandidáti zatím nemohli sbírat 50 tisíc podpisů, nutných pro podání kandidatury. Potřebný zákon Senát schválil teprve tento týden a ještě jej musí podepsat prezident.

Z adeptů na prezidenta je nejviditelnější producent, textař a spisovatel Michal Horáček, který letos od ledna objíždí zem a potkává se s potencionálními voliči. Do konce března má oznámit svou případnou kandidaturu končící předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Další jména se zřejmě objeví až v dalších měsících, nejvíce je očekávané stanovisko hnutí ANO. Pokud by nominovalo vlastního kandidáta, zřejmě ministra obrany Martina Stropnického, mohl by v něm mít Zeman vážnějšího soupeře.

Připravujeme podrobnosti

autor: Aktuálně.cz