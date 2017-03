Zeman: I moje nezvolení by bylo výhrou. Pokud vyhraji, chtěl bych prosadit povinnou volební účast

AKTUALIZOVÁNO před 36 minutami

V nedělním pořadu serveru Blesk.cz prezident Miloš Zeman rozebral detaily, proč se rozhodl znovu kandidovat v prezidentské volbě. Uvedl, že by i prohra pro něj byla přitažlivá, protože by tím vyhrál odpočinek. Popřál rovněž úspěch ČSSD ve volbách a prohlásil, že by uvítal pokračování koalice ANO a ČSSD.

Praha - Prezident Miloš Zeman by si přál, aby po volbách pokračovala koalice hnutí ANO a ČSSD. Zároveň zopakoval, že takzvané bohumínské usnesení, které sociální demokracii zakazuje spolupráci s KSČM, považuje za zastaralé. Na rozdíl od premiéra Bohuslava Sobotky si myslí, že by o jeho zrušení měl rozhodnout stranický sjezd. Zeman to v neděli řekl webu Blesk.cz. Zároveň řekl, že se v listopadu setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

V hodnocení sjezdu sociálních demokratů byl prezident opatrný, straně nicméně vyjádřil podporu. "Od roku 2007 nejsem členem sociální demokracie, tak nemám žádné právo, abych se jakkoliv vyjadřoval k jejím vnitřním otázkám. Já si samozřejmě nepřeji, aby ČSSD byla poražena ve volbách, a když už, tak aby to byla důstojná porážka."

Rovněž uvedl, že by si přál, aby po volbách i nadále fungovala koalice Hnutí ANO a ČSSD. "Ale to nezávisí na prezidentu republiky, ale na výsledcích voleb," dodal.

"Chci pracovat na aktivním občanství"

Zeman by uvítal, aby měl prezident možnost zákonodárné iniciativy. V dalším volebním období by si chtěl zvát poslance a senátory, kteří by zákony mohli předkládat za něj. "Kdyby bylo na mně, tak bych byl velmi rád, aby se zákonodárná aktivita vrátila do rukou prezidenta," řekl Zeman.

V případě zvolení by chtěl více pracovat na tématu, které nazval aktivním občanstvím. Poznamenal, že člověk se má podílet na správě věcí veřejných a že mu má být otevřen širší prostor než v minulosti, aby to mohl dělat.

Zeman navrhuje, aby měl volič možnost, podobně jako v komunálních volbách, sestavovat si vlastní kandidátku napříč politickým spektrem i ve volbách parlamentních a krajských. Zároveň by chtěl, aby byla povinná volební účast.

Prohra? Nezkracoval bych si život

Zeman připustil, že i případná prohra v prezidentské volbě by pro něj byla svým způsobem přitažlivá. "Každá mince má dvě strany. Když neprohraju prezidentskou volbu, prohraju možnost odpočívat. V obou případech jde o prohry," uvedl Zeman a dodal, že když by zvítězil, může si tím zkrátit život.

Na dotaz, proč se rozhodl pro kandidaturu, zmínil tři důvody.

"Vyjel jsem si na týden na Vysočinu na chalupu a chtěl jsem tam trávit rekreaci na běžkách. Zjistil jsem ale, že mě bolí nohy a že už na běžkách nezvládám to, co dříve. Tím pobyt na Vysočině trochu ztratil na atraktivitě," prohlásil.

K rozhodnutí jít do dalšího prezidentského klání ho prý vybudily i mediální útoky novinářů. "Kdyby byli moudří, což oni nejsou, tak by před mým oznámením mlčeli." Tvrdil, že pak by možná znovu nekandidoval.

Jeho manželka Ivana ho v jeho rozhodnutí prý podpořila slovy "Přece jim to nenecháš!" Na mysli podle něj měla "pražskou kavárnu".

Ke svému zdravotnímu stavu poznamenal, že má obrazně řečeno "biologické protézy". "Když lezu ze schodů nebo do schodů, musí mi někdo občas pomoci,ale to je zcela něco jiného, než že bych zkolaboval," popsal Zeman pro Blesk.cz v reakci na nedávný článek časopisu Reflex.

Mynář bez prověrky i Nejedlý bez smlouvy jsou v pořádku

Ke kauze svého kancléře Vratislava Mynáře a jeho neúspěšné prověrky na přísně tajné, prezident uvedl, že bude-li Mynář dále vykonávat svou práci tak dobře, jako doposud, pak mu nezískání prověrky nevadí.

"Prostě zbytečně frajeřil a zažádal o prověrku na stupeň přísně tajné, kterou k výkonu kancléře nepotřebuje," bagatelizoval celou kauzu.

Dříve přitom slíbil, že když prověrku nezíská, s Mynářem se rozloučí. K tomuto tvrzení nyní uvedl, že jsou na vině pomalé soudy, ne Mynář či on.

Problém nevidí ani v pozici svého poradce Martina Nejedlého, jenž nemá smlouvu, ale má na Pražském hradě kancelář. Smlouvu prý nemá žádný jeho poradce a místa je na Hradě dost i případně pro jejich kanceláře.

Zemanovi mohli položit otázku i jeho protikandidáti. Michal Horáček pojal tuto možnost s nadsázkou a zeptal se ho, čím maže běžky a proč k běžkování používá trekové hole.

