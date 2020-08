Žalobce trest pro Nečase nenavrhl. Bere případ moc osobně, tvrdí expremiérův advokát

Bývalý premiér Petr Nečas ve čtvrtek v závěrečné řeči u soudu zopakoval, že se v kauze takzvaných trafik pro poslance cítí nevinný. Žalobci mu podle něj vinu neprokázali, trestní řízení mělo pouze kriminalizovat standardní politiku. Jeho advokát Adam Černý proto navrhl, aby trestní senát někdejšího politika zprostil obžaloby. Státní zástupce Rostislav Bajger se k vině ani trestu nevyjádřil.

Když soud v případu nepovolil odposlechy, nemá podle Bajgera podmínky k rozhodnutí. "Navrhl jsem obnovit dokazování, pokračovat přehráním odposlechů a po nich by se musely opakovat některé svědecké výpovědi," uvedl žalobce. "Za 30 let praxe jsem takový návrh nepronášel," řekl následně.

Osvobození žádají pro své klienty i ostatní právníci. S Nečasem je v kauze obžalován také někdejší náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaní v roce 2012 přislíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu.

"Dokazování prokázalo, že se skutek vůbec nestal. Jediným místem, kde se stal, jsou hlavy státních zástupců," pronesl Nečas. Hlasování o balíčku bylo podle něj naprosto legální - všechna jednání se konala v prostorách sněmovny a měla normální průběh. Bývalý premiér také upozornil na to, že měli žalobci od počátku k dispozici sjetinu hlasování, ze které je zřejmé, že pro zákon bylo 101 poslanců a proti 63. "Jednoduchým aritmetickým úkonem - 101 mínus tři - zjistíme, že návrh by byl přijat i bez ohledu na hlasy tří nových poslanců," řekl.

"Klient byl rutinér, věděl, že ty hlasy nepotřebuje," uvedl Černý. Šnajdr, Tluchoř a Fuksa podle něj jako svědci jednoznačně konstatovali, že složení mandátu bylo jejich vlastní rozhodnutí. Advokát se v závěrečné řeči také opřel do státního zastupitelství. Podle něj si žalobci mohou za nepoužitelnost odposlechů u soudu sami. Od počátku případu podle něj postupovali nezákonně.

"Angažovanost státního zastupitelství v této věci je velmi nestandardní. I ze závěrečné řeči pana státního zástupce je vidět, že bere tuto věc osobně a chybí mu nestrannost," řekl. "Jediné správné rozhodnutí v této věci je zproštění," dodal.

V odposleších není nic, co by svědčilo o vině, řekl Bočkův právník

Bočkův právník Petr Toman pak v reakci na závěrečnou řeč státního zástupce uvedl, by od něj v takto závažné kauze očekával standardnější návrh. "To, že žádný návrh nepadl, je velice zvláštní," prohlásil. Ohradil se také proti Bajgerovu prohlášení, že v případě připuštění odposlechů by se vina trojice prokázala. "Jsem přesvědčen, že v odposleších není nic, co by svědčilo o vině obžalovaných," uvedl. Svědci byli podle něj věrohodní.

V kauze je obžalovaná i Nečasova manželka Jana, která podle státního zastupitelství nezdanila luxusní dary od podnikatelů a lobbistů. Podle jejího advokáta Eduarda Bruny se však skutek v obžalobě vůbec nestal. Nečasovi a Bočkovi hrozí v případě prokázání viny až šest let vězení, Nečasové až osm.

Obžalovaní vinu odmítají. Nečas už dříve uvedl, že nikomu nic nenabízel, pouze se v době stranického volebního kongresu snažil vyřešit rozkol v ODS. Obžaloba je podle něj vykonstruovaná a nepravdivá. Příslib trafik u soudu v minulosti popřela také zmíněná trojice poslanců.

