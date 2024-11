Žalobce z úřadu Bradáčové prověřuje policie, měl připravit Česko o 25 milionů

Žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze je podezřelý ze zneužití pravomoci. Podle zjištění Aktuálně.cz prověřuje policie Marka Solara kvůli tomu, že jeho selháním přišlo Česko zhruba o 25 milionů korun. Šlo o peníze zajištěné při trestné činnosti. Jeho prohřešek se původně projednával jako možné kárné provinění, ale kvůli závažnosti případu ho převzala policie.

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze přišel 12. března 2019 z úřadu švýcarského spolkového žalobce dopis s prosbou, zda má pokračovat zajištění jednoho milionu švýcarských franků (zhruba 25 milionů korun). Šlo o peníze zabavené při vyšetřování kauzy možné manipulace s IT zakázkami státního podniku Lesy České republiky.

Rozkrývání případu dozoroval žalobce Marek Solar. Právě on měl Švýcarům odepsat, zda mají peníze držet dál ve správě. Jenže neodepsal. Úřad švýcarského žalobce se pak ozval ještě dvakrát. To už v přípisech upozornil, že jestli nedostane odpověď, peníze uvolní. Solar ani tentokrát nereagoval. Švýcaři tak přestali peníze blokovat.

Pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová kvůli tomu podala na Solara kárnou žalobu. Jenže Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že by se mohlo jednat o trestný čin. Případ se tak dostal na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Úřad nyní Aktuálně.cz potvrdil, že kriminalisté pod jeho dozorem kauzu prověřují.

O případném obvinění má být jasno ještě letos

"Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení, které doposud neskončilo. Ve věci je dáno podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby," sdělil redakci náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Jak poznamenal, prověřování už se vede několik měsíců.

Policie čekala od švýcarské strany na poskytnutí právní pomoci. Šlo o informace, jež se týkaly komunikace s úřadem pražské vrchní žalobkyně a zajištění peněz. Jak náměstek Bartoš potvrdil, kriminalisté už mají potřebné podklady od Švýcarů k dispozici. Prověřování chtějí uzavřít do 24. listopadu.

"Nicméně patrně bude muset být tato lhůta prodloužena. Meritorně by policejní orgán mohl rozhodnout do konce letošního roku," podotkl Bartoš. Ještě letos by tak měli kriminalisté mít jasno, zda Solara obviní. Vzhledem k výši škody je trestní sazba za popsaný skutek až dvanáct let vězení.

Přípisy ze Švýcarska musel vidět

"Všechny písemnosti, které předchází, jsou mnou vyřízeny. Nevidím jediný důvod, proč bych nereagoval na čtyřřádkový přípis ze Švýcarské federace," bránil se Solar nařčení ze selhání, když jeho případ loni v září projednával Nejvyšší správní soud. Kárnou žalobu na Solara podala přímo Bradáčová. "Vyřídil bych to za pár vteřin," dodal. Podle něj se k němu přípisy ze Švýcarska vůbec nedostaly.

Z výpovědi Solarových nadřízených, náměstka Bradáčové a šéfa příslušného odboru, a především úřednic vyřizujících korespondenci došlou na vrchní státní zastupitelství však Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že přípisy ze Švýcarska musel Solar dostat do ruky. A že jediný důvod, proč nebyly vyřízeny, byl ten, že to Solar neudělal.

"Lze jen těžko uvěřit výpovědi kárně obviněného, že listiny mu nikdy předloženy nebyly. To by znamenalo, že by obě rejstříkářky třikrát postupovaly odlišně, než jak byla zcela běžná praxe. Minimálně dvakrát by mu v prvé řadě nezavolaly, ačkoliv přišla nová pošta. Navíc by musely třikrát listiny založit natolik nepřehledně, aby si jich kárně obviněný nevšiml ani při vynaložení běžné opatrnosti." Usnesení Nejvyššího správního soudu, 20. září 2023

"Všechny okolnosti svědčí tomu, že kárně obviněný si musel být vědom, že se ve spisu nachází dopisy od Spolkového státního zastupitelství, které souvisí se zajištěnými finančními prostředky a na které je již z povahy věci nepochybně třeba reagovat, protože to jinak může ohrozit trvání zajištění," uvedl předseda kárného senátu Petr Mikeš.

Pokud by přípisy Solarovi předloženy nebyly, znamenalo by to, že úřednice musely poštu vyřizovat úplně jinak, než je obvyklé. Ale podle toho se žalobce nezachoval. "Je jen těžko pochopitelné, proč by se alespoň rejstříkářek nezeptal, proč není spis seřazen tak, jak je obvyklé, když nikdy nic takového předtím nezažil," uvedl soudce Mikeš.

Trest kvůli pití alkoholu

V době dopisů ze švýcarské prokuratury už byla kauza manipulací IT zakázek ve státním podniku Lesy České republiky u soudu, kam ji Solar předtím poslal. Obžaloval čtyři lidi. Zajištěné peníze patřily jednomu z aktérů kauzy Jiřímu Hartovi. Pokud by Solar postupoval správně, prosbu Švýcarů by přeposlal právě soudu, jenž by se k zajištění peněz vyjádřil.

Solar se letos v březnu u Nejvyššího správního soudu zodpovídal z dalšího prohřešku. Loni 7. září se zdržel na obědě déle než vyměřenou půl hodinu. Když se krátce před třetí hodinou odpoledne vrátil do úřadu, dvakrát podstoupil orientační dechovou zkoušku na alkohol. Naměřená hodnota pokaždé překročila 1,5 promile. Odběr krve odmítl.

Na návrh vrchní žalobkyně Bradáčové ho Nejvyšší správní soud potrestal snížením platu o patnáct procent na jeden rok. Solar pití alkoholu v pracovní době přiznal, více prohřešek nekomentoval. Pití alkoholu na pracovišti zapovídá zákoník práce, zakazuje ho i pracovní řád Vrchního státního zastupitelství v Praze.

