Zakrýt čidla by si absolutně nikdo nedovolil, míní technik. Děje se to, tvrdí horník

K obvinění ze zanedbání bezpečnostních standardů v dole ČMS se kromě otce zesnulého horníka Patryka Kaczmarka přidal i bývalý předák party, která při tragédii přišla o život. Shodně tvrdí, že se v dole OKD zakrývala čidla, aby nedocházelo k přerušení těžby. Společnost se však takovým nařčením brání a na její stranu se staví i další zaměstnanec a bánští záchranáři. Pokud by k manipulaci došlo, pozná se to, dodává inspektor.

Hned v pátek ráno se objevila první obvinění ze zanedbání bezpečnosti směrem k vedení dolu ČSM, kde o život ve čtvrtek večer přišlo kvůli výbuchu metanu třináct horníků. Jako první zazněly z úst Zbigniewa Kaczmarka, otce devětadvacetiletého horníka Patryka Kaczmarka, který při výbuchu zahynul.

"Zase děláte nějaké podvody, dáváte na čidla nějaké fólie nebo co, jde vám jen o uhlí, život máte u prdele. Sám jsem pracoval v dole v Polsku 28 let, devět let už jsem v důchodu, vím, co se tam děje. Čidla se pokrývají fólií, aby se dalo uhlí pořád dolovat," řekl Kaczmarek serveru serveru Gazeta.pl.

Čidla se zakrývají, aby nezdržovala práci

K tvrzení viditelně rozrušeného otce, které by se dalo přičíst rozčílení, však v pátek přidal pro Deník N výpověď také Grzegorz Wierzbicki, bývalý předák části dělníků, kteří při neštěstí zahynuli.

Takzvaný předák je odpovědný za bezpečnost svých kolegů. "Když vidí nějakou svízelnou situaci, například že dochází k nadměrnějšímu vývinu metanu, musí přerušit práci a musí také průběžně kontrolovat a pozorovat kolegy, jak si plní pracovní povinnosti. Když hladina překročí povolenou jednoprocentní hranici metanu, má jedinou povinnost - chránit sebe a kolegy a okamžitě přerušit práci," vysvětlil pro Aktuálně.cz báňský inspektor Bohuslav Machek.

Grzegorz Wierzbicki pracoval v dolech ČSM jako předák do letošního léta, kdy odešel s chorobou plic na nemocenskou. Nebýt toho, byl by v osudnou noc v dolu s nimi. Na otázku, co podle něj k neštěstí v dole vedlo, odpověděl jednoznačně: "Zakryté čidlo na měření metanu."

Bezpečnostní systém dolu funguje tak, že stropní čidla, která měří koncentraci metanu, jsou přímo propojena s těžící a razící technikou. Jakmile naměří nebezpečnou koncentraci, nouzově vypnou veškerá zařízení, aby nedošlo k neštěstí. To však podle Wierzbického zdržuje práci a narušuje plány.

"Aby se to znovu nahodilo, musí se zavolat dispečer, který to musí odblokovat, trvá to plus minus půl hodiny. A půl hodiny, to je pro ně už půl tuny uhlí. Když na šichtě dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát vyletí elektřina, zakrývají čidla, aby se to nedělo. A na monitoringu nepoznají nic, protože čidlo mlčí, nemá metan. Všechno je pro ně v pořádku," vysvětluje bývalý předák usmrcených horníků.

Pro Deník N dodal, že i na něj byl vyvíjen nátlak, aby čidla zakrýval, ač na to sám nepřistoupil. Jako předák měl mít v tomto ohledu rozhodující slovo, ale uvedl, že minimálně jeden z horníků byl kvůli nesouhlasu s touto praktikou převeden na horší práci.

Nesmysl, to se dělo možná v dávné minulosti

OKD však taková tvrzení razantně odmítá. Mluvčí společnosti Ivo Čelechovský uvedl, že obvinění probíral s desítkami horníků a všichni mu shodně potvrdili, že je to nehorázná spekulace. "Proč by horníci něco takového dělali, když je to ohrožuje na životě?" ptá se mluvčí.

Není to jen užší vedení OKD, koho obvinění pohoršuje. Pro Aktuálně.cz ho rozporuje i jeden z techniků dolů ČSM, který si nepřál být jmenován, ale jehož jméno redakce zná.

"Takové věci se děly možná někdy v dávné minulosti, nyní by si to absolutně nikdo nedovolil. Dnes už je čidel navíc tolik a jsou spojené s dispečinkem, že je to nemyslitelné. Ošidit to už ani nelze," říká technik.

Podle něj se zřejmě hladina metanu v dole zvýšila příliš rychle. "Výjimečně se metan může objevit tak rychle a nečekaně, že systém nezareaguje včas. Když tady kombajn jel do vrchní úvratě, kaple, jak mi říkáme, kde se plyn zřejmě nahromadil náhlým způsobem, tak zařízení nestačilo proud včas vypnout. Mohla se tam objevit i jiskra," dodává technik.

Veškeré údaje z čidel jsou podle něj dostupné z internetu a manažeři k nim mají přístup z mobilních telefonů. Každý výron plynu je přesně diagnostikován, včetně času a nejrůznějších diagramů.

Podle technika je také téměř jisté, že v dole už nejsou další oběti. "Dnes funguje digitální evidence pracovníků. Kdyby někdo nevyjel, tak se o něm hned ví," dodává.

Podobně se k možnosti zakrytých čidel vyjádřil i šéf zasahujících záchranářů. "Pracuji v hornictví třicet let, z toho dvacet pět let jsem záchranář. A nikdy nepamatuji, že by k něčemu takovému došlo. Sami si pod sebou určitě nebudete podřezávat větev," řekl.

Pokud z čidly někdo manipuloval, poznáme to, říká inspektor

Ani ústřední báňský inspektor Českého báňského úřadu Bohuslav Machek tvrzení o přelepených čidlech nepřikládá větší význam. "Ta čidla nejsou tak hloupá a v takovém případě by signalizovala poruchu," říká. Pokud by k jejich zakrytí však skutečně došlo, půjde to podle něj odhalit i při zpětné kontrole.

"První věc, kterou vždy řešíme, že jdeme po výsledcích metanových čidel, a porovnáváme s dřívějšími naměřenými hodnotami," říká Machek s poukazem na podobný výbuch před třemi lety, kdy v dole Darkov zahynuli tři lidé. "Vynalézavost lidí je nekonečná, ale proč by horníci sami sebe ohrožovali," zpochybňuje nicméně Machek obvinění.

Definitivní odpověď na otázku, co se v dole skutečně stalo, by měla přinést vyšetřovací komise. Veřejnost i rodiny zemřelých horníků si na ni však budou muset počkat, jelikož v současnosti záchranáři pracují na tom, aby se vůbec do postižené části dolu dostali.