Jde vám jen o uhlí, kritizuje podmínky v dolech OKD otec zemřelého Poláka

Polský náměstek ministra hospodářství Jerzy Markowski v pátek ráno kritizoval OKD za "nízkou úroveň informování" o tragédii v dole. Náměstek tvrdí, že Češi nemají s hornickými tragédiemi moc zkušeností a podle toho to vypadá. Emotivně se k podmínkám v dole vyjádřil během tiskové konference zástupců dolu otec jednoho ze zemřelých polských horníků.

"Čechům chybí cit pro tyhle situace," kritizuje bývalý polský horník a náměstek ministra hospodářství Jerzy Markowski "nízkou úroveň informování" o tragédii horníků v OKD. V ní zahynulo 13 horníků, z toho 12 Poláků a jeden Čech.

"Pokud se něco takového stane u nás, každou hodinu jsou k dispozici nové informace," řekl Markowski v rozhovoru pro polskou televizní stanici TVN24. Z Polska přijely na místo tragédie dvě skupiny hornických záchranářů, dorazil i premiér Mateusz Morawiecki.

"Češi už nemají s těmito hornickými tragédiemi moc zkušeností. Zaráží mě, jak nízkou úroveň má informování o tragédii," pokračoval Jerzy Markowski v kritice během rozhovoru pro média. "V Polsku máme jasné standardy ohledně záchranných prací. Vše je transparentní, přehledné, všichni od premiéra do posledního člověka v dole vědí, co se děje," dodal Markowski .

Samotné předpisy a zásady záchranných prací jsou podle něj v Polsku i Česku stejné, problém je v komunikaci. Vedení OKD mělo mít podle Markowského "už dávno svého vlastního novináře nebo inženýra, který je schopen o věcech mluvit a popsat je".

Reakci vedení OKD na kritiku redakce Aktuálně.cz zatím neúspěšně zjišťuje.

Vím, jak to chodí. Čidla se zakrývají, rozčílil se otec mrtvého horníka

Během tiskové konference, kdy zástupci dolu popisovali, kde a jak došlo k výbuchu, se začal rozčilovat otec jednoho ze zemřelých polských horníků. A to hned poté, co zástupci zmínili, že šlo o "přípravné práce" k dobývání uhlí.

"Jak přípravné? Jela tam přece alpina (hornický kombajn - pozn. red.). Právě tam je můj syn, zůstal tam, kur.a. Jak to doprčic děláte? Jak to děláte?" vykřikoval podle serveru Gazeta.pl Zbigniew Kaczmarek, otec devětadvacetiletého Patryka Kaczmarka, který po výbuchu zemřel.

"Víte, že tam je metan a jela tam alpina? Proč? Zase děláte nějaké podvody, dáváte na čidla nějaké fólie nebo co, jde vám jen o uhlí, život máte u prd.le," řekl Kaczmarek. V rozhovoru se zpravodajem polské stanice TVP otec horníka dodal, že jeho syn pracoval v dole sedm let v přední části dolu právě se zmíněným důlním kombajnem.

"Sám jsem pracoval v dole v Polsku 28 let, devět let už jsem v důchodu, vím, co se tam děje. Čidla se pokrývají fólií, aby se dalo uhlí pořád dolovat," řekl Zbigniew Kaczmarek.

V dole je až 200 stupňů Celsia

Polský premiér Mateusz Morawiecki označil neštěstí v dole na Karvinsku za obrovskou tragédii. Polští záchranáři a další technika budou na místě neštěstí pomáhat českým kolegům, dokud to bude potřeba.

Morawiecki uvedl, že zásah komplikuje horko v podzemí. Je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru mnohem více. "Podle našich informací, je na místě tragédie požár, panují velmi vysoké teploty a taky existuje velké nebezpečí dalších výbuchů. Uhašení požáru může trvat několik hodin, ale taky několik dní," říká polský premiér.

Podle Morawieckého pracovalo v době výbuchu v dole 23 horníků, většina byla ze zprostředkovatelské agentury Alpex. Deset horníků bylo zraněno, z toho tři jsou v nemocnici. Z vyjádření mluvčích nemocnic vyplývá, že jeden ze zraněných je v kritickém stavu.