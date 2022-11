Školák se bránil, zakleknutí bylo mírné a bez zranění, hájí inspekce zákrok z mítinku

Zakleknutí autistického chlapce na mítinku Andreje Babiše v Borovanech bylo podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) přiměřeným zákrokem. Stěžejním důkazem je záznam, který natočil jeden z policistů. Vyplývá to z dokumentu, který získal Český rozhlas. Podle něj policisté postupovali tak, jak měli. Policejní prezident původně zákrok kritizoval, nyní se policistům omluvil.

"Byl jsem minulou středu na poradě Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a tam jsme události s odstupem času rozebírali bez emocí. Kromě toho, že jsem řekl, že všechno nebylo v pořádku, tak jsem se za to svoje vyjádření omluvil, dnes bych prostě volil jiná slova," řekl rozhlasu Vondrášek.

Incident se stal v létě v Borovanech na Českobudějovicku při mítinku předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Neuniformovaní policisté tehdy zaklekli školáka, který chtěl odnést Babišovi reproduktor.

Policie zákrok jako oprávněný vyhodnotila již v říjnu. Jak nyní uvedl server iRozhlas důkazem je záznam dlouhý tři minuty a 41 vteřin, který natočil jeden z hlídkujících policistů. Má jít o jediný objektivní obraz incidentu. Z něj pak podle inspekce vyplývá, že policisté, kteří školáka zaklekli, nespáchali trestný čin.

Z videozáznamu je zřejmé, že neoznačení policisté po chlapci, který vzal reproduktor a následně jej vrátil, chtěli občanku. "Máš občanku, nebo ne?" ptá se jeden z mužů, kteří mladíka zadrželi. Mladík následně odpovídá: "Ne, hajzle". Chlapce pak nepřesvědčil ani služební průkaz policistů v civilu a začal odcházet, během toho prý udělal prudký pohyb směrem k jednomu z policistů. To pak policisty údajně oprávnilo k použití síly. Ze záznamu též vyplývá, že policisté při zákroku nevěděli, že je chlapec autista. Matka chlapce jim to řekla až po incidentu.

"Policisté mají mladého muže již svedeného na zemi, avšak mladý muž se policistům stále aktivně brání," stojí dále v dokumentu. Jak uvedl ředitel generální inspekce Radim Dragouna, z videozáznamu jasně plyne, že takový postup byl zcela v pořádku. S tím ale nesouhlasí advokát školákovi rodiny Pavel Čižinský. "Vemte si, někdo vezme reproduktor, pak ho vrátí, a pak se na něj vrhnou tři lidi. To přece není přiměřené," uvedl.

Inspekce sice zákrok nevyhodnotila jako trestný čin, chybou bylo ale například to, že policisté v civilu chlapci tykali, a to, přestože lidem starším patnácti let jsou povinní vykat. Problematická byla i čepice s nápisem "Silné Česko", což je Babišovo volební heslo, kterou měl na hlavě jeden ze zasahujících policistů. Měl ji ale na jiném Babišově mítinku ve stejný den.

"Předmětem kázeňského řízení bylo to, že mu tykali. To ale oni nesmí. A pak ta čepice, ale to je nepodstatný detail, protože kolegové z kriminální služby mají možnost se takto infiltrovat. Vzhledem k tomu, že byli vystaveni značnému mediálnímu tlaku, který zasáhl i do jejich soukromého života, tak bylo od uložení kázeňského trestu upuštěno," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.