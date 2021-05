Zájem o otevřené restaurace je. Zůstává otázka, co přijde po euforii, tvrdí majitelé

Od pondělí se v Česku dál zmírňují opatření proti šíření nemoci covid-19. Po rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se znovu po více než pěti měsících otevřely vnitřní prostory restaurací. Přestože gastronomické podniky první den hlásí dostatek rezervací, euforie podle nich může rychle opadnout a situace v budoucnu pro tyto služby nemusí být vůbec dobrá.

Restaurace, hospody či bary byly kvůli pandemii koronaviru zavřeny hned třikrát, loni od března do května, od října do prosince a poté od 18. prosince znovu do pondělí 31. května. Před 14 dny už mohly otevřít restaurační zahrádky, nyní se k nim přidávají i vnitřní prostory stravovacích zařízení. Pro jejich provoz ale platí přísné restrikce.

Hostů může být jen tolik, kolik je míst k sezení. U stolu pak mohou sedět maximálně čtyři lidé a nutné je dodržování rozestupů nebo zakrytí úst a nosu mimo konzumaci. V podnicích zároveň není povolena živá hudba a tanec.

Restaurace jsou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) současně jediná zařízení, kde hosté mohou předložit samotest na koronavirus. Ve všech ostatních platí jen test z oficiálního odběrového centra. Vedle toho se lidé mohou prokázat potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19.

Lidé se ale i přes všechna omezení do restaurací chystají. "Rezervace máme plné hlavně večer," potvrzuje Šárka Hamanová ze společnosti Ambiente, která provozuje restaurace Lokál v Praze, Plzni nebo Brně a další restaurační a kavárenské podniky. "Teď sice očekáváme euforii, ta ale samozřejmě odezní. Trh se rozmělní, někdo zůstane, jiný už neotevře. Řada lidí se během lockdownu naučila vařit a chodit jíst tak často ven už nepotřebuje. Hospody čeká náročný úkol. Většina z nich přišla o úspory, šetří a nedokáže lidem zaplatit víc než dosud," dodává Hamanová za Ambiente.

To potvrzuje i majitelka kavárny Jednorožec v Klatovech Jana Aschenbrennerová. "Mohli jsme čerpat jen některé vládní příspěvky. Například na Covid gastro jsme neměli nárok právě kvůli tomu, že jsme nechali otevřené okénko," popisuje. Budoucnost ale vidí optimisticky. "Čekám sice, že gastronomie bude nadále soustavně alespoň částečně omezována, většina zákazníků ale chodí dál a na otevření kavárny se těší."

"Každý na otevření čekal. I když přišlo chaoticky, neplánovaně, jsme rádi. Budeme spoléhat na naše štamgasty. Moc nám pomohli: když jsme otevřeli okénko, tak byl velký hlad po našem kroužkovaném ležáku. Když jsme otevřeli zahrádku, jako první přišli štamgasti, kteří si chtěli vychutnat pivo točené do skla. Podrželi nás strašně moc," popisuje situaci v Českých Budějovicích vedoucí restaurace Masné krámy Tomáš Olejník. Mimo sezonu podle něj tvoří štamgasti až 80 procent hostů. Masné krámy jim loni na jaře, krátce poté, co musely poprvé zavřít, začaly stáčet pivo do PET lahví.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka nemohl stravovací zařízení v době největších restrikcí zachránit prodej z okének. Tvoří podle něj jen asi deset až patnáct procent obvyklého zisku. "Lidé se po uvolnění do restaurací vrátí, vyplatí se investovat do modernizace a bezpečnostních opatření v gastronomii," řekl. Nelze si podle něj představovat, že zvýšená dezinfekce v restauracích i další hygienická opatření nebudou dál pokračovat. Opatření se promítnou do komfortu hostů a odrazí se i v nákladech na provoz stravovacích zařízení, dodává Stárek.