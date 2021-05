Reportáž z očkování v USA: Vakcínu dostanete i jako cizinec, je to snadné

Spojené státy jsou v počtu očkovaných občanů proti covidu-19 úspěšnější než většina západních zemí. Jenže teď musejí tamní zdravotníci a úřady přilákat lidi, kteří se o vakcínu vůbec nezajímají nebo jsou k ní vyloženě skeptičtí. Nabídka očkování v USA už převyšuje poptávku.

Od našeho zvláštního zpravodaje z USA - Jako mladíček se nechal Bob Forrest dobrovolně naverbovat do Vietnamu a od té doby si prý vždy už pořádně rozmýšlí, do čeho půjde. Ve svých sedmdesáti letech by mohl být v USA proti covidu-19 naočkovaný už několik měsíců, ale pro první dávku vakcíny Pfizer si šel až před uplynulým víkendem.

"Čekal jsem, jaké budou zkušenosti. Neměl jsem k tomu úplnou důvěru," vysvětluje Bob, že chtěl nejdříve vidět, zda se neobjeví zprávy o vážných vedlejších účincích. Sledoval média, bavil se o tom s kamarády, nechal se pošťuchovat od svého syna, který vakcínu dostal dávno před ním.

"Ale nejsem žádný konspirátor, je to O. K.," je teď už Bob přesvědčený, že preparát je bezpečný. Podíval se na internet, zjistil, že nejbližší očkovací místo má v lékárně supermarketu Walmart necelých pět minut autem od rodinného domku, kde v Eldersburgu v Marylandu žije. Předem si na webu vyplnil rezervaci, vzal si roušku s nápisem Vietnam Veteran a vyrazil.

"Přijmeme všechny, kdo přijdou, s rezervací nebo z ulice, to je jedno, nemůžeme si dovolit je odmítnout. Třeba by si to pak rozmysleli," vysvětluje lékárnice, která svolila ke krátkému rozhovoru, pokud to bude bez uvedení jména. Žena pak hovoří o "velké výzvě", kterou před sebou teď zdravotníci mají.

Slovo "challenge", které použije, lze přeložit i jako problém. A problém to opravdu může být. V celoplošném záběru jsou Spojené státy v očkování úspěšnější než většina západních států, přinejmenším jednu dávku dostalo 50 procent všech lidí, plně naočkováno je 40 procent, zatímco například v Německu je to 43 a 16 procent, v Česku 35 a 13 procent. Jenže k dosažení alespoň dolní hranice kolektivní imunity je třeba proočkovat minimálně tři čtvrtiny populace.

Nepůjde to snadno

Prezident Joe Biden vyhlásil, že do 4. července, Dne nezávislosti, by mělo alespoň jednu dávku dostat nejméně 70 procent Američanů. Podle lékárnice z Walmartu se to může povést, ale nepůjde to snadno - a už vůbec ne samo.

"My teď už musíme k očkovaní aktivně přivést ty, kteří se o to sami vůbec nezajímají nebo jsou stále proti, a to je hodně, hodně těžké. Bydlím nedaleko odsud a už několik týdnů přesvědčuju dvě rodiny v sousedství," říká lékárnice.

Na delší vybavování už nemá čas. U okénka, kde zájemci o očkování odevzdávají vstupní formuláře, se vytvořila fronta. Celý proces je ovšem velmi krátký. Do pěti minut od odevzdání listu jdete za jednoduchou plentu a za další minutu jste s náplastí na paži odbaveni.

Denně stihnou až dvě stě lidí, ale v posledních týdnech je to mnohem méně. Nejen v tomto jednom konkrétním Walmartu, ale už obecně platí, že nabídka očkování převažuje nad poptávkou. V dosahu jednoho kilometru se zde v nákupních centrech můžete naočkovat hned v několika dalších místech.

Vesměs jde o drogerie velkých amerických řetězců, jako jsou firmy Wallgreens, CVS nebo Rite Aid. Vakcín je dost a kapacity vystačí, jen židle, na kterých by měli čekat zájemci o očkování, jsou většinu času prázdné.

Loterie s výhrou 40 tisíc dolarů

V drogerii Wallgreens si na jednu z nich ovšem právě sedla mladá dívka, jak se vzápětí ukáže, devítiletá Jen. Sama by tak neměla na očkování ještě nárok, v Marylandu stejně jako většině států USA je v tuto chvíli povoleno očkování od dvanácti let výše.

Jen sem ale přišla se svým otcem. Přesněji řečeno, ona sem urostlého chlapíka v čepici v barvě khaki, maskáčovém triku s potetovanými pažemi, dotáhla. "Já bych nepřišel, ale vnější vlivy mě donutily," říká pětatřicetiletý Ben a s úsměvem kývne hlavou směrem ke své dceři. Tím dalším vnějším vlivem pak prý byla manželka. On sám nechtěl.

K očkování jsou obecně skeptičtější republikánští voliči. A tady v Carroll County, kam spadá Eldersburg, loni 60 procent lidí volilo Donalda Trumpa. Ben také, ale jeho případ je ještě trochu jiný. "Nevěřím vládě, ani demokratům, ani republikánům," vysvětluje s pokrčením ramen svůj důvod, proč se nechtěl nechat očkovat.

Jeho dcera se pak jen spokojeně culí, když táta zajde za plentu, aby si nechal píchnout dávku Pfizer. Ale vyhráno, jak ukazují statistiky, malá Jen ještě úplně nemá. Podle zdravotníků se v poslední době zvyšují počty těch, kteří se na druhou dávku nedostaví.

Politici, úřady a zdravotníci v USA mezitím vymýšlejí pobídky a lákadla, jak lidi k očkování přimět. V Marylandu, podobně jako v některých jiných státech, například v New Yorku nebo v Ohiu, vyhlásili loterii. Každý očkovaný starší 18 let je automaticky zahrnut a od minulého týdne až do 4. července, svátku Dne nezávislosti, vyhraje každý den jeden šťastlivec 40 tisíc dolarů.

On 4/20/21, over 85 @DCMJ2014 volunteers gave out over 4,200 joints at over 35 #Covid19 Vaccination Centers in #All8Wards of Washington, DC!



Check out the video by @StephenBarber4 and listen to @aeidinger tell the story on how the wildly successful #JointsForJabs came to be! pic.twitter.com/qA6bZgWxLH — DC Marijuana Justice💨🏛💨🏛 (@DCMJ2014) April 25, 2021

Konají se také jednorázové akce, kdy k dávce vakcíny dostanete třeba drink. Rozdávají se lístky na sportovní utkání, v hlavním městě Washingtonu například na zápasy v kopané tamního klubu D.C. United. A ve Washingtonu skupina s názvem DC Marijuana Justice před několika týdny za to, že si necháte píchnout dávku vakcíny, nabízela jointa. Celkem jich rozdala přes 4000.

Moc se neptáme, očkujeme

Asi třicetiletá černoška, která se v průběhu rozhovoru představí jako Mellisa, se na tento konkrétní nápad na jednu stranu sice už trochu mračí, ale zároveň je prý pro všechno, co přiměje lidi nechat se očkovat. S reportérem Aktuálně.cz se baví uprostřed Washingtonu nedaleko hlavního nádraží, což je místo, kde bývá, podobně jako v jiných velkých městech, hodně bezdomovců.

Ovšem právě proto je tady i Mellisa. Je členkou charitativní organizace Unity Health Care, která zde s pomoci financí od federálního ministerstva zdravotnictví, už několik týdnů nabízí vakcíny. "Každému, kdo přijde, na nic moc se neptáme, jen samozřejmě musíme mít základní registraci," vysvětluje.

Očkuje se jednorázovou vakcínou Johnson & Johnson, žádné velké zařízení, čekárny, plenty, jen jeden zdravotnický vůz, vedle toho bílý stan se židličkami. Kdyby očkovací centrum nestálo na rozpáleném asfaltu parkoviště, vypadalo by to, že si sem zdravotníci přijeli zakempovat. Mellisu ta představa pobaví, ale pak jednoduše vysvětlí, proč si nevybrali například nedaleký park, kdy by měli více pohodlí před neúprosným washingtonským sluncem.

"Tohle je největší útulek pro bezdomovce v celém Washingtonu. Chtěli jsme být co nejblíže. Jsme domluveni s vedením útulku, upozorňují na nás a lidé sem opravdu chodí," říká Mellisa a ukazuje na několikaposchoďovou šedivou, panelákovou stavbu hned vedle parkoviště.

Dosud zde naočkovali přes 2500 zájemců, v drtivé většině právě lidí bez domova. Podle dostupných statistik by to znamenalo, že se postarali takřka o polovinu všech bezdomovců hlavního města USA.

Zatímco se Amerika snaží proočkovat co nejvíc lidí, města se postupně otevírají turistům. K Bílému domu ve Washingtonu už opět přicházejí hloučky turistů, zatím jde o Američany, kteří dorazili na výlet z jiných míst USA. Je možné v hlavním městě dostat vakcínu jako cizinec? Při vstupu do kongresového centra, které nyní slouží jako jedno z velkokapacitních očkovacích center, se zřízence ve slušivém modrém saku opatrně zeptáte.

"Dnes máme Pfizer…," odpoví mladý muž sám trochu tázavě, zda by vám to tak vyhovovalo. Jediná další otázka pak zní, zda s sebou máte nějaký průkaz totožnosti - a pak už jste nasměrován do obrovské haly, kde byste i jako cizinec z ulice na počkání dostali svoji dávku.

Český novinář to sice jen zkoušel, ale i tak si za odměnu odnese, co tady jinak dostávají všichni očkovaní. Samolepku a placku s nápisem "Jsem očkovaný proti covidu" a kupon na 10procentní slevu v prodejnách potravin řetězce Safeway až do 200 dolarů celkového nákupu, což vydá třeba na 10 litrů Coca-Coly zadarmo. Nebo by za to mohlo být dvanáct plechovek piva. Jenže na alkohol kupon uplatnit nelze.