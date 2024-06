Benda: Zahradil návštěvou Turka poškodil ODS. Za ním čouhá Šlachta a to je nebezpečné

Účast končícího europoslance ODS Jana Zahradila na vyhlášení výsledků voleb ve štábu konkurenční koalice Přísahy a Motoristů sobě vyvolala v ODS nelibost. Aktuálně.cz to potvrdil předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, který Zahradilovo chování ostře kritizoval. "Jeho teatrální výlet za Šlachtou a Turkem byl velmi nešťastný. Je to součást provokace," říká. Vyloučení ze strany ale nenavrhne.

Stále věříte ve vítězství současných vládních stran ve sněmovních volbách v příštím roce?

Já tomu samozřejmě věřím. Rozhodně se z výsledků evropských voleb nehroutím. Od těchto výsledků je velmi dlouhá cesta k tomu, aby podobně dopadly i parlamentní volby.

V čem vidíte tu naději? ANO vyhrálo a ještě k tomu může věřit, že v parlamentních volbách přidá k hlasům pro ANO hlasy pro Kateřinu Konečnou či Filipa Turka. Kde vezmete hlasy vy?

To uvidíme. S klidem se může stát to, co při minulých parlamentních volbách, že protestní strany neprošly do sněmovny a my jsme vytvořili vládu. Na té opozičně až dezolátní scéně chybělo kolem 15 procent hlasů, které zůstaly mimo sněmovnu. Já vítám každého, kdo to člení, dělí a odebírá hlasy tak, že se nepromění v poslanecké mandáty.

Ale není to naopak tak, že právě Konečná nebo Turek mohou způsobit, že se tentokrát do sněmovny dostanou? A pomohou poslat dnešní vládní strany do opozice?

Ale otázka je, jestli se do sněmovny dostanou. Jedna věc je uspět v evropských volbách, kde byla volební účast 36 procent, a úplně něco jiného je uspět v parlamentních volbách, ke kterým chodí přes 60 procent voličů.

Z toho vychází vaše naděje?

Ano. Je to úplně jiný typ voleb. Evropské volby bývají protestní volby, jsou tak trošku o vytrestání vlády. Vzpomeňte si, jak v nich kdysi uspěli Svobodní. Nikde není napsáno, že v parlamentních volbách uspějí dnešní mimoparlamentní strany. Podle mě dostanou čtyři, čtyři a půl procenta, jejich hlasy krásně propadnou a my budeme mít většinu.

Co když ne? Nepřemýšlíte někde v koutku hlavy nad tím, že by ODS vládla po parlamentních volbách s Andrejem Babišem, protože pro část voličů to bude menší zlo než vláda Babiše třeba s Konečnou, Turkem nebo Okamurou?

Není žádný prostor přemýšlet o čemkoliv ve spojení ODS s Andrejem Babišem. To je naprosto jasné. Ten člověk se chová tak, že s ním vůbec žádná dohoda není možná. Podívejte se, jak se chová. Prostě to není možné.

A kdyby se Babiš stáhl a na premiéra by ANO, pokud by zvítězilo, navrhlo někoho jiného? Ani potom byste nebyl pro spolupráci?

Neexistuje hnutí ANO bez Andreje Babiše. To jsme přece viděli každou vteřinu posledního půl roku. ANO vyrazí bez Babiše na Pražský hrad k důchodové reformě, u které jsme měli pocit, že se vláda a opozice mohou na něčem shodnout. Jenže pak dorazil pan Babiš z dovolené a všechno bylo jinak.

Takže dál sázíte na pět současných vládních stran? Máte teď nějaké téma, na kterém můžete získat do roka a půl podstatně více voličů?

Nemám. To je věc, která nás teď nejvíce trápí, protože podle nás je hlavní problém v tom, že část našich voličů nepřišla. To si bereme z těchto voleb jako hlavní poučení. A my musíme zjistit proč. A jak je přesvědčit, aby přišli.

ODS ví, kdo je Šlachta

Co říkáte tomu, že váš končící europoslanec Jan Zahradil přišel po vyhlášení výsledků voleb do štábu Přísahy, kde slavil vítězství její lídr Filip Turek?

Především si řekněme, že nejde o Filipa Turka, ale Roberta Šlachtu (předsedu Přísahy - pozn. red.). Robert Šlachta je člověk, který ještě jako policista svým naprosto zpackaným zásahem sesadil naši vládu premiéra Petra Nečase a který se roky snaží stát ministrem vnitra a všechny tady zavřít. Jestli si někdo myslí, že se s někým takovým dá spolupracovat, tak já to fakt nejsem.

Ale Petr Nečas po tehdejším zásahu Šlachty a dalších policistů skončil před soudem, podle kterého se dopustil porušení zákonů?

Ale vzpomeňme si, co se kolem toho dělo. V jakém množství policie vnikla na Úřad vlády, jak se snažila namluvit, že jde o velký zločin se spoustou zlata. Realita byla úplně jiná.

Vraťme se k Janu Zahradilovi. Co jste říkal na jeho návštěvu a sympatie, které projevuje k Filipu Turkovi?

Je to dlouholetý zasloužilý člen ODS, v tuto chvíli bez reálného vlivu. Jeho teatrální výlet za pány Šlachtou a Turkem byl velmi nešťastný. Opravdu velmi nešťastný. A pro nás velmi poškozující. Je to součást nějaké provokace Jana Zahradila. Někteří lidé tak trochu neumějí odcházet.

Jak na to bude ODS reagovat? Byl byste pro vyloučení?

Jsem proti vylučování někoho za jeho názory a postoje, na to jsem strašně opatrný. Něco jiného jsou sprosťárny a urážky, ale vylučovat někoho za něco, co udělal Jan Zahradil, to ne. Do demokratické strany to fakt nepatří.

Neplánujete, že byste mu například zavolal? Nebo ho necháte, ať si dělá, co uzná za vhodné?

Já se s ním znám dlouho, i když jsem byl v ODS jiné křídlo než on. Myslím, že Honza si vždycky bude dělat věci po svém. Žádné dobré rady by ode mě nepřijal.

Nestane se Filip Turek pro ODS problémem, pokud by získával další voliče?

Nikdy jsem ho osobně neviděl. Je to nějaký influencer, který se zalíbil mladým. Evidentně se jim zalíbil hodně. Možná to bude nějaký čas fungovat, možná je to jen na tyto jedny volby. Ale vždycky musíme vidět, že za ním čouhá Šlachta. A to je nebezpečné.

Ale podporu mu vyjádřil také exprezident Václav Klaus, zakladatel vaší strany a dlouholetý předseda. Nestane se toto lákavé po Zahradilovi i pro některé další členy ODS?

Nemyslím si to. ODS ví, kdo je Robert Šlachta.

