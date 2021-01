Policii oznámil korupci v kauze soudce Sováka, hlavní svědek teď musí sám do vězení

Bývalý policista Ladislav Kirschner je klíčovým svědkem v korupční kauze soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka. Právě on navedl kriminalisty k tomu, aby úplatky kolem Sováka začali rozkrývat. Podle zjištění Aktuálně.cz se nyní sám octl na druhé straně zákona. Soud ho vyzval k nástupu do vězení, Kirschner spáchal podvody ve výši 35 milionů korun. Vězení se zatím vyhýbá.

Na silvestra loňského roku převzal sedmapadesátiletý Kirschner listinu s razítkem Městského soudu v Praze, kterou žádný odsouzený nevyhlíží s radostí. Podle zjištění Aktuálně.cz to byla výzva k nástupu do výkonu trestu. Hlavní svědek korupční kauzy soudce Sováka se měl hlásit v pražské ruzyňské věznici. Čeká ho sedm let vězení.

"Ano. Podrobnosti výzvy z taktických důvodů sdělovat nebudeme," odpověděla mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci na otázku Aktuálně.cz, zda instance vypravila Kirschnerovi pokyn k odpykání trestu. Ačkoliv od doručení výzvy uplynuly téměř dva týdny, bývalý policista zůstává na svobodě. "Podle našich informací dosud nenastoupil," dodala mluvčí.

Každá taková výzva určuje lhůtu, dokdy se jí musí odsouzený podřídit a dostavit se do věznice. Platí to i v případě Kirschnera. Pokud ji prolomí, soud přejde k důraznějšímu kroku. "Pokud se odsouzený ve stanoveném termínu nedostaví do určené věznice, bude Policií České republiky do věznice dodán," vysvětlila mluvčí Puci. Policii by zalarmoval právě soud.

Věrohodnost svědka bude posuzována

Trestní stíhání pětice pachatelů v korupčním případu soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka odstartovalo loni 5. prosince. Vyšetřování je stále v počáteční fázi. Nyní do něj zasáhla skutečnost, že hlavní svědek musí za mříže.

"Svědek byl již k věci policejním orgánem vyslechnut, přičemž lze předpokládat, že vámi uváděná skutečnost průběh vyšetřování nijak neovlivní," sdělil Aktuálně.cz šéf Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek.

Kirschnerův trestní rejstřík čítá víc položek, v minulosti ho soudy opakovaně potrestaly za vydírání. Naposledy za něj dostal v roce 2015 podmíněný trest tří let vězení se čtyřletou zkušební lhůtou. Dozoroví žalobci v kauze Sovák problémy hlavního svědka se zákonem berou v úvahu.

"Věrohodnost tohoto svědka bude v průběhu dalšího řízení posuzována v kontextu dalších opatřených důkazů, když orgány činné v trestním řízení si jsou samozřejmě kriminální minulosti svědka vědomy," podotkl státní zástupce Štěpánek.

Kirschner žádá obnovu procesu

V případu, kvůli kterému má bývalý policista Kirschner strávit sedm let ve vězení, jde o trojici podvodů. Coby jednatel soukromé detektivní kanceláře nabídl jiné firmě, že pro ni zajistí úvěr od spořitelního družstva ve výši 90 milionů korun. Za službu si naúčtoval 847 tisíc. Jenže půjčku neobstaral a peníze si nechal.

Jako fyzická osoba vytáhl z Jiřího J. 22,3 milionu korun. Získal je pod legendou, že peníze využije v podnikání. Věřiteli je měl vrátit podílem ze zisku, jehož chtěl dosáhnout díky zmíněné půjčce. Stejným způsobem dostal 13 milionů z jiného známého. "Aniž by svým slibům dostál, nevrátil vylákané finanční prostředky a ponechal si je pro vlastní potřebu," stojí v rozsudku, který Aktuálně.cz prostudovalo.

Kirschner se ještě před zasláním výzvy k nástupu za mříže snažil u soudu vybojovat si setrvání na svobodě. Městský soud v Praze požádal jednak o upuštění od trestu, současně si řekl o jeho odklad. Soud však jeho podání zamítl. Loni 7. prosince se proti tomu Kirschner bránil stížností, kterou projedná Vrchní soud v Praze.

Korunní svědek kauzy Sovák se u pražské městské instance domáhá také obnovení procesu. Soud se jím začne zabývat, až nadřízená instance vyřídí Kirschnerovu zmíněnou stížnost. Žádný z jeho podnětů nemá odkladný účinek. "Odsouzený musí respektovat výzvu k nástupu do výkonu trestu," upozornila mluvčí soudu Puci.

Svědek spojkou do Metrostavu

Na Kirschnerovu roli v korupční kauze soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka upozornily Seznam Zprávy. Podstatou případu je, že soudce měl za slíbené úplatky vypořádávat odvolání odsouzených v jejich prospěch.

Spolu se soudcem čelí stíhání čtyři lidé - jeho dobrý známý Milan Bíba, Bíbova partnerka, podnikatel arménského původu Gagik Tonyan a známý pražský advokát Jiří Teryngel. Tři z nich včetně Sováka jsou od 7. prosince ve vazbě.

Ke skupině se vztahuje obvinění z nadržování, přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Za tyto činy hrozí až dvanáct let vězení. Nejvýraznější motiv případu je slib úplatku 50 milionů korun za to, že se Sovák pokusí zlepšit pozici stavební firmy Metrostav, jež uvázla v korupčním případu Davida Ratha. Odvolání má na stole právě vrchní soud.

Z šestiletého trestu zproštění obžaloby

Spojkou soudce Sováka a jeho kamaráda Bíby do Metrostavu měl být právě Kirschner. Údajně si ho vybrali proto, že měl ve firmě dobré kontakty. Místo toho se však obrátil na policii. Na jeho popud spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřování.

Metrostav ovšem v kauze jako podezřelý nefiguruje, od policií vyšetřovaných korupčních aktivit Sováka a Bíby se naopak distancuje. Podal kvůli nim v listopadu na Vrchní státní zastupitelství v Praze trestní oznámení.

Sovák měl za protislužbu pomoci i s odvoláním arménskému podnikateli Gagiku Tonyanovi, který za vydírání dostal původně šest let vězení. Sovákův senát vrchního soudu Tonyanovi vyhověl. "Vrchní soud v Praze rozhodl tak, že obžalovaného zprostil obžaloby, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem," řekla už dříve Aktuálně.cz mluvčí soudu Kateřina Kolářová.

Advokát Jiří Teryngel měl zase pro Sováka zprostředkovat úplatek sto tisíc korun. Za peníze měl "zpracovat" jiného soudce, který rozhodoval o jednom z Teryngelových klientů. Advokát svou účast na korupci popírá. Připouští jen, že se Sovákem konzultoval. Znají se 40 let. "V té době (loni 30. května, pozn. aut.), kdy se to mělo stát, jsem tam odvolání žádného svého klienta neměl," sdělil už dříve Aktuálně.cz.