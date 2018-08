"Tak jsem mrtvej, snad to bude rychlý." Český řidič poprvé popsal, jak přežil zřícení mostu v Janově

Kamion spadl z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostní konstrukce zřítila. Při neštěstí zemřelo 43 lidí.

Praha - Český řidič, který přežil pád mostu v italském Janově, poprvé promluvil před novináři. "Silnice se zavlnila, pak se ozvala rána, rozpadla se na kusy. Jsem si řekl: Tak jsem mrtvej, snad to bude rychlý," popsal okamžiky před zřícením mostu Martin Kučera.

Po nehodě ho vyprostili hasiči a trvalo asi dvě hodiny, než se dostal do nemocnice. "Celou dobu jsem byl při vědomí," upřesnil řidič pražské dopravní firmy Sped-it. To už prý tušil, že žádné vážnější zranění mít nebude.

Kučera, kterého do Česka převezli v úterý, vyvrátil původní zprávy, že má propíchnutou plíci a pět zlomených žebrech. "Tři zlomená žebra a plíce naprosto v pořádku," popsal svá zranění.

Řidič zdůraznil, že měl při nehodě obrovské štěstí, protože kamion dopadl zadem a šlo o nejnovější typ vozidla, které má zpevněné sloupky, a kabina se tak po dopadu nezbortila. "Měl jsem z pr*ele kliku," řekl s úsměvem a dodal, že byl připoutaný a měl i opěrky.

Nyní už je muž propuštěný do domácího ošetření. Na otázku, na co se teď nejvíc těší, odpověděl: "Až si zapnu televizi, až si zajdu na pivo."

Do práce se chce vrátit, jakmile mu to zdravotní stav dovolí. O změně povolání kvůli tragédii neuvažuje. "Tohle nemělo s řízením nic společného. Byl to zásah shůry," doplnil Kučera, který pracuje jako řidič více než dvacet let.

Přes janovský most jel poprvé, a to jen proto, že ho tam zavedla navigace. "Tak se podívám v Janově na přístav, na letiště. Viděl jsem kulový," dodal řidič s tím, že nedlouho před nehodou měl přestávku, namísto povinných 45 minut se zdržel hodinu. Kdybych pauzu neprodloužil, nehodě bych se vyhnul, poznamenal.

Kučera řekl, že se při tragédii podruhé narodil a začíná nový život. "Přestal jsem kouřit, od toho dne jsem si nezapálil, snad mi to vydrží. Mám druhé rodné město Janov, druhé datum narození, začínám druhý život," uzavřel.

