Českého řidiče kamionu, který se zranil při pádu mostu v Janově, propustili z nemocnice

Janov - Zraněný řidič kamionu pražské dopravní společnosti SPED-IT Martin Kučera byl v úterý propuštěn z nemocnice v italském Janově. Večer dorazí sanitkou do nemocnice v Praze, kde se podrobí dalším vyšetřením. ČTK to řekl jednatel společnosti Václav Zázvůrek. Kamion spadl v úterý z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila. Při neštěstí zemřelo 43 lidí.

Řidič má zlomených pět žeber a pohmožděné plíce. "Jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil. Už chodí. Jen při kašli ho bolí hrudník," uvedl Zázvůrek.

Kamion se zřítil z výšky 45 metrů. Zázvůrek už dříve uvedl, že řidiče zachránil bezpečnostní pás a také to, že šlo o nový kamion. Řidič měl i štěstí, že se mu asi včas odpojil návěs. Odhadovaná škoda na soupravě je zhruba 2,5 milionu korun. Řidič, který u firmy pracuje osm let, vezl zboží na vykládku poblíž Janova.

Při pádu dálničního mostu zahynulo 43 lidí. Zodpovědnost za pád mostu má určit vyšetřování, tragédie však způsobila v Itálii obrovskou vlnu rozhořčení, která se obrátila proti vládním úřadům i provozovateli dálnice, firmě Autostrade per l'Italia. Její představitelé ale jakoukoli vinu na neštěstí odmítli, vláda však už zahájila řízení s cílem odebrat firmě koncesi.

Italská vláda plánuje po pádu dálničního mostu v Janově zevrubné kontroly veřejných staveb po celé zemi. Kontroly se budou týkat silnic, mostů, ale i veřejných budov, jako jsou například úřady či školy.