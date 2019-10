Záchranáři se náhodou ocitli u nehody na dálnici D1, zachránili život dvěma lidem

Nedělní nehoda cisterny a několika vozidel na dálnici D1 na Benešovsku stála život jednoho člověka, čtyři další utrpěli zranění. O to, že obětí nakonec nebylo více, se však výrazně zasloužili tři záchranáři z Uherského Hradiště, kteří náhodou jeli kolem.

"Musím vám něco říct. Jiný to asi neudělá a asi ani nemůže, moc lidí to neví a oni jsou ti poslední, kdo by to řekl a z tohoto prozrazení bude průšvih, tihle lidi o toto nestáli. Včerejší nehoda kamionu s palmovým olejem na D1 měla mít původně oběti tři. Dvě z nich zachránili záchranáři z Uherského Hradiště, kteří byli v prvním autě, co u toho bylo. Neuvěřitelná náhoda. Jeli z konference z Prahy," napsal na svém Facebooku starosta pražských Řeporyjí a bývalý novinář Pavel Novotný.

"Vytáhli dva lidi, třetí jim doslova uhořel pod rukama. Byl zaklíněný. Nešlo to. Hrdinové, o kterých by se měl svět dozvědět. Tak ti, světe, o nich říkám! Jmenují se Jiří Vašica, Martin Mikloš a Jiří Stuška," oznámil. Pod jeho příspěvkem se začaly okamžitě množit komentáře oslavující hrdiny.

Že se jedná o trojici mužů z uherskohradišťské záchranky, potvrdil serveru Deník.cz mluvčí krajské záchranné služby ve Zlíně Petr Olšan.

Při nehodě se zranilo deset lidí

K nehodě došlo na dálnici D1 v neděli 13. října před půl osmou večer za obcí Psáře na Benešovsku na 49. kilometru ve směru na Brno. Na silnici se přes oba jízdní pruhy převrátila cisterna převážející palmový olej, která začala okamžitě hořet. V úseku poté havarovala další čtyři osobní auta, některá se po nárazu také vzňala.

Záchranáři, kteří byli zrovna na cestě z konference z Prahy, a k nehodě se dostali náhodou, vytáhli z havarovaných aut dva lidi. Řidič jednoho z vozů na místě uhořel, ve voze byl zaklíněn a trojici už se jej nepodařilo z auta vyprostit.

Dalších deset lidí se při hromadné nehodě zranilo, dva z nich mají středně těžká poranění. Dalším vážně zraněným je policista, který kvůli této nehodě odkláněl provoz na dálnici na 34. kilometru. Náraz jiného vozu jej odmrštil od policejního auta. "S vážnými mnohočetnými poraněními a po nezbytném zajištění na místě ho vrtulník přepravil do nemocnice v pražských Střešovicích," uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

Podívejte se na záznam nehody na 34. kilometru:

0:10 Auto narazilo do zátarasu, u kterého policista odkláněl provoz | Video: Jan Rýdl

Cisterna měla výjimku z nedělního zákazu jízdy kamionů kvůli převozu rychle kazícího se zboží. Nehoda způsobila na místě dopravní kolaps, úsek byl neprůjezdný až do pondělního večera. Situaci značně komplikoval palmový olej, který při nehodě unikl na vozovku a poškodil její povrch. Silnice kvůli tomu klouzala, tuk byl i v kanalizaci. Silničáři museli vozovku provizorně opravit, mimo jiné asfaltovali žárem popraskané betonové desky.

Poškození v následujících dnech a týdnech posoudí experti, kteří udělají kontrolní vývrty. Škoda byla předběžně vyčíslena na deset milionů korun, příčinu nehody policie vyšetřuje.