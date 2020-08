Za znásilnění nezletilé jde Afričan na 4 roky do vězení. Soud nařídil i ústavní léčbu

Pyrotechnici ve Strání na Uherskohradišťsku v pondělí zjišťují, zda je v zemi nevybuchlá letecká puma. Zatím na místě našli staré plynové potrubí. Nyní se čeká na specializovanou firmu, která jej odřeže. Následně prostor pod nepoužívaným potrubím prohlédnou odborníci, aby zjistili, zda puma není tam. Kdyby se ukázalo, že v zemi zůstala bomba a může být nebezpečná, bude policie evakuovat část obce, asi 2500 lidí. Novinářům to dnes řekli náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bohdan Varyš a starosta Antonín Popelka (Nestraníci).

Předchozí průzkum pyrotechniků odhalil v hloubce zhruba dvou metrů pod vozovkou v centru Strání na Uherskohradišťsku neznámý kovový předmět. Že by mohlo jít o nevybuchlou pumu z druhé světové války, naznačují zprávy od pamětníků, záznamy z vojenských map a také informace Bezpečnostní informační služby. "Je to věc, která se monitoruje delší dobu," uvedl Popelka. Pod zemí poblíž pošty v centru Strání by se podle něj mohla nacházet nevybuchlá puma, kterou odhodilo na konci války americké letadlo.