Za schvalování terorismu na facebooku potvrdil soud muži tříletou podmínku

Pražský vrchní soud v úterý potvrdil padesátiletému Václavu Klestilovi tříletý podmíněný trest za to, že na facebooku schválil teroristický útok na mešity v novozélandském Christchurchi. Uznal ho vinným z podpory a propagace terorismu. Odvolací senát tak zamítl mužovo odvolání, podle kterého je trest moc přísný. Neuznal ale ani argumenty státního zástupce, který žádal pro Klestila pětileté vězení.

Klestil napsal v polovině loňského března do komentáře pod článek Hospodářských novin (HN) o útoku, při kterém bylo zabito na Novém Zélandu 51 lidí: "Konečně měl někdo koule a ukázal, jak se na Mohamedány musí. Dobrá práce." Příspěvek vložil na facebookový profil deníku, kde byl veřejně přístupný. Dopustil se tím trestného činu, za který hrozí až patnáctileté vězení. Prvoinstanční soudy však doposud podobné jednání trestaly podmínkami. K tomu se dnes přiklonil i odvolací senát.

Podle odvolacího senátu počet podobných trestných činů narůstá. "O nebezpečnosti tohoto jednání nemůže být pochyb," prohlásil předseda senátu Zdeněk Sovák. Muž podle něj ale doposud vedl řádný život a komentáře litoval. Pro jeho varování je tak trest dostatečný. Soudce zároveň upozornil na sílící názor, podle kterého vymezená trestní sazba od pěti do 15 let za schvalování terorismu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí či veřejnými počítačovými sítěmi nepočítala s podobnými verbálními komentáři.

"Já jsem spokojen zejména s tím, že soud jasně řekl, že toto jednání je trestné, že nelze beztrestně schvalovat teroristické útoky," řekl po skončení jednání novinářům státní zástupce Martin Bílý. Ve svém odvolání uváděl, že Klestil věděl, že veřejně schvaluje zavraždění padesátky modlících se lidí teroristou. Zároveň podle něj v případu neexistují výjimečné okolnosti, na základě kterých by soud měl mimořádně snižovat sazbu.

Bílý upozornil na to, že dnes zazněl první verdikt odvolacího soudu v podobných případech. Každý případ je však podle něj odlišný a nelze předjímat, že by se do budoucna již proti podmíněným trestům neodvolával. "Je vždy na místě posoudit pachatele, jeho osobní a majetkové poměry, případně okolnosti trestného činu," uvedl.

Klestilův právní zástupce rozhodnutí nekomentoval. Řekl pouze, že se poradí s klientem o případném dovolání. Před senátem advokát uvedl, že muž komentář adresoval pouze svému známému, skutečné důsledky nedomýšlel. Jednání litoval a zavázal se, že už ho nikdy nebude opakovat. "Považujeme izolaci člověka na pět let ve vězení za takovýto exces za naprosto nepřiměřený trest," prohlásil. Navrhoval naopak, aby soud Klestila osvobodil. Jeho komentář lze podle právníka řešit i jinak, než v trestní rovině.

Podmíněné tresty uložily trestní senáty i v dalších podobných případech. Stejně jako Klestila potrestal v červnu pražský městský soud i Leoše Machálka, který pod video zachycující vyvraždění muslimů v mešitách mimo jiné to, že střelec je "borec". Nejpřísnější možný podmíněný trest dostal minulý týden od plzeňského krajského soudu i Jiří Kantor, který na svém facebookovém profilu sdílel článek o střelbě a připsal k tomu komentář: "Za mě určitě pěkně provedená práce".

Právní moci již nabyl rozsudek nad Renátou Pelikánovou, která dostala dvouletou podmínku. Na facebooku o pachateli střelby v mešitách napsala "Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují." Dodala, že muži děkuje za jeho odvahu.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil loni v březnu při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu a hrozí mu doživotí. Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal.