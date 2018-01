Za prohru může i Pavel Fischer, měl Drahoše víc podpořit, tvrdí sponzor poraženého Zemanova soupeře

před 4 hodinami

Pavel Fischer ale upozorňuje na to, že v poslední fázi kampaně pomáhala řada jeho dobrovolníků a že s nabídkou bývalého šéfa Akademie věd sám oslovil.

Praha - Libor Winkler podporoval Jiřího Drahoše v kampani od úplného začátku do neúspěšného konce. Podnikatel a filantrop, který většinou vkládá peníze do vědy nebo umění, přišel sledovat vyhlášení výsledků do Drahošova štábu v pražském Kongresovém centru. Po sečtení hlasů konstatoval, že jeho favoritovi zřejmě uškodilo i to, že tábor jeho podporovatelů nebyl tak jednotný jako u současného prezidenta Miloše Zemana.

"Zeman má velmi pevný voličský blok. Pokud chtěl Drahoš vyhrát, musela proti současnému prezidentovi nastoupit jednota. Zemanovi oponenti byli ale roztříštění. Myslím si především, že Pavel Fischer nevyjádřil dostatečně emocionálně silnou podporu Jiřímu Drahošovi," řekl po vyhlašování výsledků Winkler.

Dodal, že oceňuje zapojení Michala Horáčka a Marka Hilšera do kampaně někdejšího soupeře. Oba přišli za Drahošem hned po vyhlášení výsledků prvního kola a prohlásili, že za ním budou stát. Svým voličům doporučili to samé a během ostré fáze kampaně ho doprovázeli na akcích, Horáček mu také poskytl své reklamní plochy.

Fischer s podporou Drahoše nejprve váhal a podle Winklera nakonec nebyla tak razantní, jak by bylo potřeba. "Myslím si, že mu taky připadá na vrub Drahošova prohra," říká.

Fischer ve své podpoře nedostatky nevidí a vysvětluje, že to byl on, kdo Drahoše po prvním kole oslovil a navrhl mu osobní setkání a pak jej podpořil například na setkání s fanoušky v Brně nebo v pražské Lucerně.

"Nabídli jsme dobrovolníky, dali jsme jim instrukce. Moji stoupenci distribuovali letáky pana Drahoše. Ale z hlediska zákona musíte, když neuspějete, zavřít a účtovat. Takže jsme to nechali na dobrovolnících, celá řada z nich se zapojila, měli jsme s nimi setkání, osobně jsme je pozvali do Prahy, abychom je instruovali. Možná to nebylo vidět, ale aparát dál fungoval," brání se Fischer.

Bývalý diplomat v sobotu novinářům mimo jiné řekl, že se teď plánuje angažovat ve veřejném životě, ještě se ale rozmýšlí, jak přesně.

Profesorka Drahošovou dobrovolnicí

S Drahošem sledovala vyhlašování výsledků řada osobností - herečky Eva Holubová, Aňa Geislerová nebo Jitka Schneiderová, herec Martin Myšička nebo třeba marketingový expert Martin Jaroš a hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer.

Dorazila i řada jeho dobrovolníků. Mezi těmi, kteří se snažili v posledních dnech získat "v terénu" nerozhodnuté voliče na Drahošovu stranu, patřila i jeho bývalá kolegyně a exšéfka Akademie věd Helena Illnerová. Profesorka, která už dříve přesvědčila Drahoše, aby kandidoval na místopředsedu Akademie věd, zvolila netradiční formu kampaně.

Cestovala vlaky tam, kam jí stačila Opencard, a povídala si se spolucestujícími o svém favoritovi. "Jsem turistka a napadlo mě, že když stojím na nádraží a lidé spěchají, minou mě a omluví se, že si nemůžou popovídat. Ale když si sednou do vlaku a snažím se s nimi bavit, reagují na to většinou pozitivně," vysvětlila profesorka během sledování výsledků v Kongresovém centru v Praze. I když jí pár lidí odbylo nebo byli nezdvořilí, ze své mise měla dobrý pocit.

"Někteří samozřejmě říkali, že ho volí taky, nebo že už jsou přesvědčení, tak jsem jim jen řekla, že za něj ručím. Nebo když mi mladý člověk řekl, že ho politika nezajímá, začala jsem se s ním bavit o tom, že by měl jít volit a že je to jeho budoucnost," dodává.