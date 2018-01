Určitě je mu to líto, ale plakat nebude. Česko si asi změnu nezaslouží, říká Drahošův bratr

před 1 hodinou

Rodné město Jiřího Drahoše Jablunkov sledovalo druhé kolo prezidentské volby v parku na velkoplošné obrazovce, po přibližně devadesáti procentech sečtených hlasů ale zavládla v areálu atmosféra zklamání. Akce se zúčastnil i Josef Drahoš, bratr poraženého kandidáta. "Český národ si změnu nezaslouží," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Právě vyšla zpráva, že už je hotovo, váš bratr se prezidentem nestane.

Já vám k tomu můžu říct jenom to, že arogance, vulgárnost a nečestnost zvítězily nad slušností. Co se dá povědět víc? Mrzí mě to, bylo to celkem těsné, ale zeměkoule se přece nepřestane točit.

Co čekáte od dalšího volebního období pana Zemana? Myslíte, že se trochu změní?

To si myslím, že nehrozí. Český národ si tu změnu asi nezaslouží.

Mluvil jste s bratrem, co bude chtít dále podnikat?

Zatím ne. On je důchodce, určitě ještě něco bude dělat.

I vy jste do kampaně investoval dost času.

To ano, ale hlavně on. Od chvíle, kdy tady v březnu ohlásil kandidaturu, se nezastavil.

Jak si myslíte, že to lidsky ponese? Asi je to pro něj velké zklamání.

Asi ano, ale on je realista. Prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Co mu řeknete, až s ním budete mluvit?

Nevím. Asi to, že si český národ nezaslouží jiného prezidenta, než je pan Zeman. Ale víte co, on zase není takový, že by ho to nějak vzalo, že by uronil slzu. Určitě je mu to líto, ale plakat nebude.

Dnes tady vystupujete s kapelou. Myslíte, že budete hrát se stejným nasazením, jako kdyby vyhrál váš bratr?

To asi ne. To víte, že by se nám hrálo líp, kdyby to dopadlo jinak.

V kapele jste všichni volili Jiřího Drahoše?

Samozřejmě ano. Nic jiného opravdu nehrozilo.