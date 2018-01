Drahošova plachost na Primě se na výsledku podepsala, říká jeho mentor. Diskutovat se lží je těžké

před 5 hodinami

Poraženého kandidáta do duelů s Milošem Zemanem připravoval mediální poradce Petr Studenovský. O výsledcích voleb mluvil s Aktuálně.cz.

Šlo pro úspěch Jiřího Drahoše něco udělat lépe? A co?

Vždycky se dá něco udělat líp.

Vy jste jej připravoval na debaty. Mohli jste něco udělat lépe?

Když budete hodnotit debaty, tak Miloš Zeman je ostřílený stovkami podobných verbálních konfliktů a vedením diskusí. To byla výhoda, kterou pan profesor prostě neměl a nemohl mít.

A jak moc šlo tuto nevýhodu dohnat učením v kampani?

Je to problém. Vezměte si debatu na Primě. Pan profesor asi nikdy v životě nebyl v situaci, kdy mluvil a někdo vykřikoval. On asi jako akademik v takové situaci nikdy nebyl. Nebyl na to zvyklý a nešlo si na to zvyknout během naší přípravy na debaty.

Ale připravoval jste ho na takové podmínky?

Počítali jsme s tím. Ale ta debata byla bouřlivější, než jsme očekávali. Ale to se nedá nic dělat, oba kandidáti měli stejné podmínky.

Když jste dojednávali podmínky debaty na Primě, nezkoušeli jste dojednat jiné prostředí než svým způsobem fotbalovou arénu?

Podívejte, představa, že by jakýkoliv kandidát zasahoval do dramaturgie soukromé televizní stanice, je problém. Aby si kandidáti na nějakou významnou politickou funkci diktovali podmínky, si nedovedu dost dobře představit.

Překvapil vás v televizních debatách a celkově ve finále kampaně něčím Miloš Zeman? Například když v poslední debatě na České televizi příliš neútočil proti Jiřímu Drahošovi?

Ne, ne. Toto neumím zhodnotit. Mě ničím nepřekvapil, jeho poklidné státnické vystupování bez urážek zejména v druhé debatě bylo zřejmě zacíleno na voliče, které potřeboval. Potřeboval se ukázat jako moudrý státník a nikdo mu to nemůže mít za zlé, že to tak udělal. Počítali jsme s tím. Ukázalo se, že voliči víc důvěřovali jemu.

Hodně se diskutovalo o poslední větě Jiřího Drahoše v České televizi, kdy poměrně ostře na Miloše Zemana zaútočil, zatímco Zeman jen vyzval lidi, aby šli volit. Mohlo i toto ovlivnit voliče? Nebyla to od Jiřího Drahoše chyba?

Můžeme to zanalyzovat, ale nemyslím, že by to byla chyba.

Připravovali jste se s Jiřím Drahošem na to, že řekne takovou poslední větu? Nebo že úplně na konec ještě jednou poukáže na něco negativního, co je spojeno s prezidentem?

Ano, je to tak. Myslím, že bylo třeba, aby v debatě zaznělo, že ten Miloš Zeman, které tam sedí a tváří se, že je ten všeobjímající hodný státník respektující názory druhých, se choval minulých pět let jinak.

Proč Jiřímu Drahošovi nevyšla první debata tak, jak si zřejmě přál on sám i vy?

My jsme museli panu profesorovi vysvětlit jednu věc, kterou jsem mu možná nezdůraznil, a to je moje chyba. Že když diskutujete v prostředí, jaké bylo na Primě, tak nestačí zvednout ruku a plaše se přihlásit o slovo. Protože váš soupeř začne mluvit, kdykoliv se mu zlíbí, a vy se nemůžete spoléhat ani na moderátora. Plachost vystupování Jiřího Drahoše se na výsledku podepsala. To přece byla aréna, ne diskuse.

Jak jste hodnotil poté debatu v České televizi?

Ve druhé debatě se určitě dařilo Jiřímu Drahošovi podstatně lépe, na druhé straně to mohlo být vykládáno, a také je vykládáno, jako určitá útočnost ze strany Jiřího Drahoše. On ale není z principu útočný člověk, on je prostě rozvážný akademik, který než něco řekne, tak si to rozmyslí.

Proč je podle vás tak těžké, až nemožné, porazit Miloše Zemana v souboji o Hrad?

Je velmi obtížné diskutovat s člověkem, který tak často prokazatelně lže. Zejména, když je schopný lži říkat velmi sebevědomě a rétoricky velmi dobře. Taková sebejistota spoustu lidí přesvědčila.

