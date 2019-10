Za plánování tří vražd dostal Barták osm let. Hrozí mu i trest za pohrdání soudem

Za plánování tří vražd a vydírání potrestal soud v Liberci jednašedesátiletého lékaře Jaroslava Bartáka osmi lety vězení. Celkem má ve vězení být 20 let. Už dříve dostal dvanáctiletý trest za sexuální obtěžování asistentek. Další trest mu nyní hrozí za pohrdání soudem. Po vynesení rozsudku totiž uvedl, že kdyby to bylo možné, uložili by mu trest smrti. Verdikt není pravomocný, Barták se odvolal.

Barták tvrdil, že ničeho nezákonného se nedopustil. Řekl, že o plánech na vraždy mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně.

Liberecký krajský soud se kauzou zabýval potřetí. Barták se dnes hned odvolal. Hrozí mu ale další potrestání za pohrdání soudem s trestní sazbou až dva roky.

Podnět k prošetření dala státnímu zástupci předsedkyně senátu Eva Drahotová. Barták po vynesení rozsudku řekl, že kdyby to bylo možné, liberecký soud mu uloží trest smrti.

"Nevěřím v objektivitu (tohoto) soudu, bylo to dopředu připravené," řekl. "Je to soudní spiknutí proti mně, je to horší než 50. léta," dodal.

Podle obžaloby plánoval Barták vraždy a vydírání na podzim 2013 ve vazební věznici v Liberci ze msty za předchozí odsouzení. Peníze získané z vydírání chtěl využít k útěku z vězení. Zajistit to měl spoluvězeň Miloš Levko, který ale místo toho vše oznámil. Jeho důvěryhodnost obhajoba od počátku zpochybňovala. Vězeň svá tvrzení doložil pořízenými videonahrávkami. "Vina (Bartáka) byla jednoznačně a nepochybně prokázána," uvedla předsedkyně senátu Eva Drahotová.

Komplot vězňů

Obhajoba za vznikem nahrávek vidí komplot vězňů ve spolupráci s vězeňskou službou či policejní provokaci. Rozhovor na videonahrávce je podle obhájkyně Hany Riedlové zmanipulovaný. "Byl to cíleně vedený rozhovor, měl přivést pana Bartáka do takového stavu, aby navykládal to, co je uvedeno v nahrávce," uvedla v závěrečné řeči.

Státní zástupce Petr Hořín měl opačný názor. Obžalovaný na nahrávce mluví spontánně, střízlivě a nikdo ho k protiprávní činnosti neponouká, řekl Hořín. "Byl přesvědčen o uskutečnění svých plánů," uvedl. Nemyslí si ani, že šlo jen o nahlas projevené myšlenky.

Obhajoba poukazovala na to, že se neví, jak se nahrávací zařízení do věznice dostalo. Levko to neřekl. Za prokázané předsedkyně senátu považuje, že ho tam pronesla bývalá kaplanka věznice, i když to odmítá.

Liberecký soud se případem zabýval už potřetí. Napoprvé Bartáka potrestal 18 lety, ale verdikt zrušil odvolací vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, vrchní soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud zrušil. Na trestu za sexuální obtěžování asistentek se po zásahu Nejvyššího soudu nic neměnilo. Barták si už většinu tohoto trestu odpykal, vypršet by mu měl v roce 2023.