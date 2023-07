Z Řecka už nepotřebuje evakuovat žádný Čech, tvrdí ministerstvo zahraničí

Od pondělí ministerstvo zahraničí neeviduje žádného českého turistu, který by aktuálně potřeboval asistenci při evakuaci z Řecka. V úterý to oznámil vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí Martin Smolek. Úřad neeviduje ani Čechy, kteří by u sebe neměli doklady.

Lety z Řecka do Česka se podle Smolka společně s cestovními kancelářemi daří odbavovat, nevznikají větší problémy. Nejedná se už o mimořádné linky. Ministerstvo zahraničí nyní nezavede doporučení necestovat na celý ostrov Rhodos, řekl Smolek. Vychází při tvorbě doporučení z několika zdrojů. Situace na Rhodu je podle něj nadále vážná, nicméně zdá se být stabilizovaná. Související Hasiči jsou zpět ve vrtulnících. Na Rhodosu hoří už sedm dní, evakuace pokračují "Od včerejšího dne nemáme evidovaného žádného českého turistu, který by aktuálně potřeboval nějakou naši asistenci typu evakuace. Dokonce jsme nezaznamenali žádného českého turistu, který by neměl u sebe doklady," uvedl Smolek. "V současné chvíli poskytujeme konzulární pomoc přímo na letišti. Společně s delegáty cestovních kanceláří se nám daří podle mě velmi dobře všechny zpáteční lety odbavovat a nevzniká žádný větší problém," dodal ředitel. Na Rhodu je podle Smolka zhruba 4500 českých turistů, číslo se pro tento týden nejspíš ustálí. V celém Řecku, na ostrovech i pevninské části, je podle něj přibližně devět až deset tisíc českých turistů. Ministerstvo turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou požáry postižené. Seznam oblastí je na webu úřadu. Nevydat zatím doporučení, aby lidé necestovali na celý ostrov Rhodos, se resort rozhodl na základě informací řeckých úřadů, dalších členských států Evropské unie i speciálního týmu na místě, který tvoří dva pracovníci ministerstva a dva styční hasičští důstojníci. Hotely na západě a severu ostrova podle Smolka nefungují v krizovém režimu, ale v běžném. Související Turisté, kteří letí na sever Rhodu, mohou zdarma změnit zájezd, říkají cestovky Cestovní kanceláře se podle Smolka řídí doporučeními ministerstva. "Neměli by vás poslat do oblasti, která je vyjmenovaná na webu ministerstva jako nejvíc zasažená," poznamenal. Zda odcestovat za daných podmínek na Rhodos, je podle Smolka volbou každého v kombinaci se smluvními podmínkami předem nasmlouvaného zájezdu. Zástupci ministerstva s cestovními kancelářemi jednají dvakrát denně, v kontaktu jsou nepřetržitě, řekl. Podle Smolka nejsou správné informace, že by veškeré německé cestovní kanceláře zrušily lety na Rhodos. Jedná se podle něj jen o tu největší - TUI. Ostatní na ostrov létají, stejná je situace cestovních kanceláří z dalších států, dodal Smolka. Situace v Řecku by se podle ředitele mohla uklidňovat. Z informací od řecké strany vyplývá, že pokud se nic nezmění, mohly by se od středy zlepšit povětrnostní podmínky, vítr by mohl zeslábnout.

