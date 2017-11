Z můstku rovnou na schůzi. Poslanec a skokan na lyžích Janda se s kariérou rozloučí v polské Wisle

před 4 minutami

Jakub Janda bude už druhým slavným skokanem na lyžích, který se stal poslancem. Pomyslně střídá olympijského medailistu Pavla Ploce (ČSSD), který svůj mandát neobhájil. Janda (ODS) se dosud připravoval na zimní olympiádu, kvůli úspěchu ve volbách se však rozloučí s kariérou na svém posledním závodě Světového poháru v polské Wisle, který se koná od 17. do 19. listopadu. Hned v pondělí poté poprvé usedne do své poslanecké lavice.

Frenštát pod Radhoštěm - Dokonale nalehl na rozevřené lyže a tváří v úrovni jejich špiček několik vteřin prorážel vzduch. Nehnutě, tiše. Jako by byl upoutaný do závěsného křídla nad sebou. Osobitý styl letu českého reprezentačního veterána ve skocích na lyžích Jakuba Jandy rozhodčí i diváci oceňovali. Jenže vítěz slavného Turné čtyř můstků z roku 2006 a dvojnásobný medailista z mistrovství světa ve svých 39 letech, a přesto trochu nečekaně, končí.

Nejslavnější chvíle Jakuba Jandy Závěrečný skok Jakuba Jandy v posledním závodě Turné čtyři můstků v Bischofshofenu v roce 2006 sledovaly s napětím miliony lidí po celém světě. Po třetím závodě ze čtyř byl ve vedení před Jane Ahonenem, který po prvním kole posledního závodu zvýšil o jediný bod na celkově tři. Ahonen však ve druhém kolem ulétl na skvělých 141,5 metru. Janda byl v těžké pozici. Odrazil se slibně, letěl jako vždy stylově precizně a po dopadu se mu povedl telemark. Pohled na výsledkovou tabuli ukázal 139 metrů. Daleký skok, ale největší soupeř Jane Ahonen skočil o 2,5 metrů dál, takže v posledním závodě turné zvítězil. Chvíli se čekalo na celkové výsledky turné. Napětí přerušil originální verdikt. Poprvé v historii nejnáročnějšího závodu sezony se vítězi stali dva závodníci. Fin i Čech získali přesně 1081,5 bodů a stáli tak na stupních vítězů vedle sebe.

Muži, který se chystal na svoji pátou olympiádu, vyšel hned první pokus skočit do velké politiky. V pondělí 20. listopadu tak poprvé usedne do sněmovní lavice jako poslanec ODS. Těsně předtím se však Janda ještě naposledy postaví na skokanský můstek.

"Politika a vrcholový sport skloubit nejdou. Rozloučím se proto na prvním letošním závodě Světového poháru v polské Wisle, který se koná od 17. do 19. listopadu," řekl Janda, který se ze čtvrtého místa severomoravské kandidátky ODS díky více než dvěma tisícům preferenčních hlasů dostal na druhé místo.

Nyní Janda střídá schůze a tréninky. "Třeba v úterý pojedu na setkání našeho poslaneckého klubu a hned odtud do Klingenthalu, kde budu dva dny skákat a připravovat se na svůj poslední závod," popisuje muž, který se na prvních závodech Světového poháru objevil už v roce 1996.

Ve své kariéře od té doby zažil mnohé úspěchy i propady, brzy po slavné sezoně 2005/2006 například spadl do podprůměru a nějaký čas dokonce skákal jen mnohem méně ceněný Kontinentální pohár. Brzy se však dokázal mezi světovou elitu vrátit, na největší špičku sklízející medailová umístění se však už nikdy nedotáhl.

Janda rád zdůrazňuje, že v politice - na rozdíl od řady jiných sportovců, které politické strany často zlákají až těsně před volbami - není nováček. Pravda je, že do ODS vstoupil před více než devíti lety a od roku 2014 byl předsedou místního sdružení ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde žije. Pět let je i členem regionální rady Moravskoslezského kraje, ve městě a na kraji zasedal i ve sportovních výborech. "Čím jsme se zabývali? Nedostatkem peněz a jejich rozdělováním. Pořád dokola. To je věc, které bych se chtěl věnovat i ve sněmovně, aby se financování sportu dalo konečně do pořádku," říká.

Frenštátský radní Jiří Raška, který je synem bývalého stejnojmenného olympijského vítěze ve skocích na lyžích, s novopečeným poslancem ve sportovní komisi zasedal. "Když nebyl v zahraničí, tak vždy přišel. Angažoval se i na kraji. Vím, že už jednal se starostkou, chce si zřídit kancelář na náměstí a s radnicí spolupracovat," řekl.

Pro rady, jak si poradit ve velké politice, kde mu zkušenosti chybí, se může Janda, kromě svých kolegů z ODS, obrátit i na bývalého poslance ČSSD a olympijského medailistu z Calgary i Sarajeva Pavla Ploce. "Býval jsem jeho trenér, volal jsem mu nyní, blahopřál, řekl pár svých zkušeností. Jsem rád, že v něm mají sportovci své zastoupení," řekl Ploc, který byl poslancem tři volební období a v nynějších volbách mandát neobhájil.

Svůj politický vzor Janda jmenovat nechtěl, prozradil však, že mu je blízké chování bývalého moravskoslezského hejtmana a nynějšího poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského. "Jde z něj vždycky veliký respekt," poznamenal. Z trojice českých prezidentů si jeho největší sympatie získal Václav Klaus. "Byl naším předsedou, je asi logické, že jsme k němu v ODS měli nejblíže," vysvětlil.

Současné jednání o nové české vládě komentovat nechtěl. "Nechci předbíhat, počkejme si, třeba si pan Babiš nějakou podporu pro svoji menšinovou vládu dojedná, od nás to ale nebude," řekl pouze.

Janda nějaký čas zkoušel i podnikání, do roku 2011 spoluvlastnil s dalším bývalým skokanem Františkem Ježem společnost Jandys s.r.o., kterou mu však poté prodal. Nyní je jen majitelem živnostenského listu. "Potřeboval jsem ho kvůli statusu profesionálního sportovce, na zprostředkování reklamy a dalších věcí," sdělil.

Nyní říká, že se chce plně soustředit na práci v parlamentu, kde by se rád stal členem sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. "Sport ale nebude moje jediné téma, jsem také proti přebujelé byrokracii všeho druhu. Za poslední roky se nám tady těch příkazů a nařízení, které lidem a podnikání jen překážejí, nahromadilo hodně," míní Janda.

Ještě předtím se však naposledy položí do vzduchu mezi své široké skokanské lyže, mírně skloní hlavu a očima bude hledat místo dopadu. Těžko se najde divák či soupeř, který by mu nepřál poslední povedený telemark a dlouhý zasloužený potlesk.