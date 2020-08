Vyšetřování Čapího hnízda se protáhne, policie požádala o právní pomoc v zahraničí

Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ve které čelí premiér Andrej Babiš (ANO) obvinění z dotačního podvodu, se opět protáhne. Kriminalisté totiž požádali o právní pomoc v zahraničí. Dosud měli detektivové čas na uzavření případu do konce srpna, lhůta se jim prodlužovala už dřív. Informují o tom servery SeznamZpravy.cz a iRozhlas.cz.

"Úkony budou prodlouženy zcela jistě, neboť jsou vyžádány právní pomoci v zahraničí, které dosud nebyly provedeny," uvedlo pro iRozhlas.cz Městské státní zastupitelství v Praze. "Jejich doručení tak nejsme schopni odhadnout přesně. Předpokládáme, že k tomu dojde během podzimu. Bez nich nelze věc ze strany policie ani naší skončit," doplnilo. O jaké úkony jde, pražští žalobci neupřesnili.

Server SeznamZpravy napsal, že v září mají vyšetřovatelé v plánu v zahraničí výslech svědků. Současně má podle serveru vzniknout analýza vztahů koncernu Agrofert, který premiér kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.

Analýza má zjistit, zda v době získání evropské dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo byl ve skupině Agrofert nějaký jiný podnik, který takzvaně působil na stejném trhu, napsal server SeznamZpravy. Může jít o hotel, středisko pro pořádání kongresů nebo třeba ubytovací zařízení. Server už dřív uvedl, že stejné služby jako komplex Čapí hnízdo poskytoval v době přidělení dotace například Agrofertem vlastněný Penzion Lovochemie v Krkonoších, koncern ho ale sám neprovozuje.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch před rokem zastavil v kauze Čapí hnízdo stíhání všech obviněných včetně Babiše a jeho rodiny. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po přezkumu obnovil loni v prosinci stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové, podle něj bylo řízení zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých bylo definitivně zastaveno. Při zdůvodnění svého verdiktu Zeman uvedl, že je nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podepsala.

Společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se firma pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.