Stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo končí, potvrdil nejvyšší žalobce

Trestní stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího v případu Čapí hnízdo definitivně skončilo. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přezkoumal a ponechal v platnosti usnesení o zastavení stíhání. Celková důkazní situace neprokazuje, že by se Babiš mladší aktivně podílel na procesu získání dotace spolufinancované z evropských zdrojů.

"Ze strany Nejvyššího státního zastupitelství nebyl shledán zákonný důvod pro zrušení tohoto rozhodnutí. Usnesení státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze tedy zůstává v platnosti," uvedl Zemanův mluvčí Petr Malý.

Stíhání premiérova syna v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo zastavil státní zástupce Jaroslav Šaroch. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly skončilo stíhání z téhož důvodu, jako u dalších Babišových rodinných příslušníků v hlavní části kauzy, tedy proto, že skutek není trestným činem. Plné odůvodnění pražští žalobci nezveřejnili, obsahuje podle nich informace, které souvisí s hlavní větví kauzy, v níž je stále obviněn premiér Andrej Babiš (ANO) a také Jana Mayerová.

Část kauzy, která se týkala premiérova syna, vyšetřovala policie odděleně. Šaroch, který obě větve dozoruje, o zastavení stíhání Babiše mladšího informoval na začátku února. Už dříve zastavil stíhání v hlavní větvi případu, Nejvyšší státní zastupitelství ale po přezkumu obnovilo stíhání premiéra a Mayerové.

Definitivně naopak potvrdilo zastavení stíhání Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála.

Podstatou kauzy Čapí hnízdo a podezření ze zneužití evropské dotace je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů. Premiér obvinění odmítá.

Babiš mladší žije ve Švýcarsku, jeho případ vyčlenila policie loni v březnu, protože se nedařilo vyslechnout jej v postavení obviněného. Podle Nejvyššího státního zastupitelství nejde o překážku pro zastavení stíhání, a to zejména s ohledem na celkovou důkazní situaci a další výsledky vyšetřování.

Nejvyšší státní zastupitelství zohlednilo i zdravotní stav Babiše mladšího. "Tyto skutečnosti nevedou k předpokladu, že by ve vztahu k Andreji Babišovi mladšímu do budoucna mělo či mohlo dojít ke změně stávající důkazní situace odůvodňující vydané rozhodnutí o zastavení trestního stíhání," uvedl Malý.