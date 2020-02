Proč skončilo stíhání Babišova syna, zatím žalobci neřeknou

Městské státní zastupitelství v Praze nezveřejní usnesení, kterým žalobce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího v kauze kolem dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Usnesení totiž obsahuje informace, které souvisí s hlavní větví kauzy, v níž je stále obviněn premiér Andrej Babiš a jeho poradkyně Jana Mayerová.

Část kauzy, která se týkala premiérova syna, řešila policie od loňského jara odděleně. Šaroch, který obě větve dozoruje, o zastavení stíhání Babiše mladšího informoval na začátku února. Už dříve zastavil stíhání v hlavní větvi kauzy, Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale po přezkumu obnovil stíhání premiéra a Mayerové. Definitivně naopak potvrdil zastavení stíhání Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála.

Právě kvůli tomu, že v části kauzy pokračuje trestní řízení, odmítl úřad usnesení poskytnout. Přípravné řízení je ze zákona neveřejné. "Při vyřizování žádosti povinný subjekt dospěl k závěru, že požadovaná informace se vztahuje k trestní věci, ve které sice bylo usnesením ze dne 31. ledna 2020 zastaveno trestní stíhání obviněné osoby a toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 8. února 2020, avšak tato trestní věc úzce souvisí s trestní věcí vedenou u Městského státního zastupitelství v Praze, ve které i nadále probíhá vyšetřování," uvedlo v odůvodnění Městské státní zastupitelství.

Protože spolu obě věci souvisí, může podle státního zastupitelství poskytnutí informace ohrozit nebo zmařit účel probíhajícího trestního řízení. "Zpřístupnění usnesení o zastavení trestního stíhání by dále mohlo ohrozit práva třetích osob, tj. zejména svědků ve věci vystupujících či osob, jejichž trestní stíhání v původní trestní věci bylo pravomocně zastaveno," uvedli žalobci.

Rozhodnutí ještě přezkoumá nejvyšší státní zástupce

Podstatou kauzy Čapí hnízdo je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů. Premiér obvinění odmítá.

Babiš mladší žije ve Švýcarsku, jeho případ vyloučila policie k vlastnímu řízení loni v březnu, protože se nedařilo ho vyslechnout. Jeho stíhání bylo podle dřívějšího vyjádření mluvčího Městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly zastaveno ze stejného důvodu jako v hlavní části kauzy, tedy proto, že skutek není trestným činem. I toto rozhodnutí nyní přezkoumá nejvyšší státní zástupce.

Cimbala v tiskové zprávě, kde informoval o zastavení stíhání Babiše mladšíh., také uvedl, že Šaroch v usnesení reflektuje závěry obsažené v Zemanově rozhodnutí. V tom Zeman například uvedl, že ve vztahu k obviněným, jejichž stíhání bylo zastaveno, nebyly opatřeny žádné důkazy, které by prokazovaly alespoň jejich srozumění s tím, k čemu mělo vyčlenění Čapího hnízda z Agrofertu sloužit. Nepodařilo se tak u nich prokázat subjektivní stránku trestné činnosti, tedy zavinění.