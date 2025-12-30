Výroky roku 2025: Babiš bájil o totalitě, Fiala o vítězství, Turek o telefonu

Letošní rok byl na pozoruhodné či jinak zajímavé výroky politiků hodně bohatý už proto, že ve volebním roce se navzájem nijak nešetřili. Často na své protivníky útočili, k čemuž stále více využívali sociální sítě. Navíc podle reakcí svých voličů poznávali, že voliči mají různé kontroverzní výroky v oblibě. „Kraloval“ Andrej Babiš, který útočil na mnoho lidí a stěžoval si na život v opozici.
Příběh roku. Ten, který zbyl, se teď směje. A reprezentantům zavelí: Jdeme do toho
Sportovní příběh roku 2025? Story čtyřiasedmdesátiletého penzisty Miroslava Koubka. Nejprve postoupil do Evropské ligy, potom dostal padáka a před Vánoci zbyl pro roli hlavního reprezentačního trenéra. Kovaný pragmatik ví, že v životě, a zvláště v tom českém fotbalovém, je možné všechno. A kdo si počká, ten se dočká.
Železniční trať pod kanálem stojí. Jet vlakem z Londýna do Paříže je teď složité
Železniční společnost Eurostar dnes kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem. S odvoláním na sdělení podniku o tom informují tiskové agentury.
Pošťáci doručili poslední dopis. Dánsko přechází na čistě digitální stát
Vysoce digitalizované Dánsko je pravděpodobně první evropskou zemí, která v těchto dnech ruší doručování dopisů v rámci poštovních služeb a z měst odstraňuje všechny poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.
ŽIVĚZápad musí chápat, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu, řekl Lavrov
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.
Tajemství jeskyně v Karibiku. Včely si stavěly hnízda v kostech mrtvých savců
Vědci objevili něco, co nemá v paleontologii obdoby: kosti dnes dávno vyhynulých savců se před tisíci lety proměnily v úkryt pro včelí larvy. Nález z Dominikánské republiky ukazuje, jak nápaditě dokázaly včely využívat své okolí.