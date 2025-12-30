Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Výroky roku 2025: Babiš bájil o totalitě, Fiala o vítězství, Turek o telefonu

Radek Bartoníček
Štefan Novák
Radek Bartoníček
Štefan Novák
Radek Bartoníček,Štefan Novák

Letošní rok byl na pozoruhodné či jinak zajímavé výroky politiků hodně bohatý už proto, že ve volebním roce se navzájem nijak nešetřili. Často na své protivníky útočili, k čemuž stále více využívali sociální sítě. Navíc podle reakcí svých voličů poznávali, že voliči mají různé kontroverzní výroky v oblibě. „Kraloval“ Andrej Babiš, který útočil na mnoho lidí a stěžoval si na život v opozici.

Výroky roku 2025
Výroky roku 2025Foto: Aktuálně.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama