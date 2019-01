eRecepty jsou v ostrém provozu pár dní, lidé už několikrát odešli z lékárny bez léků

Teprve pár dní - od Nového roku - je v ostrém provozu systém eReceptů. Lékárny už však hlásí vážné potíže. Minulý týden řešily výpadky připojení k centrálnímu úložišti receptů, což v důsledku pocítily tisíce pacientů. Lékárníci volají po změně, která by umožnila vydat lék i bez připojení k úložišti. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že do půl roku navrhne řešení.

"Bohužel nefunguje připojení, přijďte jindy," slyšeli pacienti minulý týden v lékárnách po celé republice. V pondělí, úterý i v pátek mělo spojení mezi centrálním úložištěm receptů a lékárnami opakovaný celorepublikový výpadek. "Museli jsme pacientům říci, že jim nemůžeme léky vydat a je třeba přijít, až bude systém zase fungovat," potvrdila lékárnice Kristýna Pilátová z Benešovska.

Pacientům, kteří minulý týden přinesli eRecept jen v mobilu, lékárníci nemohli vůbec pomoci. "Bez připojení k centrálnímu úložišti z sms nepřečteme, o jaký lék se jedná," doplňuje Pilátová. U eReceptu, který je vytištěný na papíře s průvodkou, sice lékárník vidí, jaký lék je předepsaný, ale bez připojení k úložišti ho nesmí vydat.



eRecept Od letošního ledna smějí lékaři předepisovat léky jen pomocí elektronických receptů - tedy buď pomocí čárového kódu na papírovém průvodci nebo přes čárový kód zaslaný pomocí sms do mobilu.

"V tu chvíli máme dvě možnosti. Buď poslat pacienta domů, ať si přijde pro léky později, nebo mu lék vydat nelegálně," říká severočeský lékárník David Gregor.

Výpadky pocítili minulý týden i lidé v severomoravském Rýmařově. "Pacienti museli přijít do lékárny opakovaně," potvrzuje tamní lékárník Marek Hampel. "Protože šlo o celorepublikový problém, lze odhadnout, že se výpadek dotkl řádově tisícovek pacientů v ČR," odhaduje Hampel, který je zároveň předseda Grémia majitelů lékáren.

Znepokojená je i Česká lékárnická komora. "Kolaps centrálního úložiště nastal letos už několikrát. V zájmu zdraví pacientů nesmí k podobným situacím docházet," říká viceprezident komory Aleš Krebs. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který úložiště receptů spravuje, podle něj lékárníkům nedostatečně vysvětlil, proč k výpadkům minulý týden došlo.

"Jednalo se o technické problémy, které byly vyřešeny, a byla přijata opatření k eliminaci daného problému. Situace je tedy v současné chvíli stabilizovaná a nepředpokládáme další omezení provozu ze stejných příčin," odpověděla na dotaz Aktuálně.cz mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Lékárníci chtějí změnu

Spojení s centrálním úložištěm minulý týden vypadávalo opakovaně, nejdelší výpadek byl zhruba patnáct minut. "Problém je, že v takové situaci neumíme pacientům říci, kdy bude připojení znovu fungovat," upozorňuje již zmiňovaný lékárník David Gregor.

Loni v září se totiž připojení k centrálnímu úložišti v některých lékárnách přerušilo až téměř na tři čtvrtě hodiny. "Vůbec si nedovedu představit, co by dělal pacient ve chvíli, kdy by systém vypadl třeba na celý den a on nutně potřeboval své léky," dodává Gregor.

Zanedlouho bude situace při výpadku připojení ještě horší. Dnes může lékárna vydat léky na základě papírové průvodky i bez připojení k úložišti. Sice postupuje nelegálně, ale technicky to je možné. Lékárník vydá medikamenty bez připojení a dodatečně je pak do systému načte. Od února ale začne platit protipadělková směrnice, podle které bude mít každá krabička léku originální kód. Zpětné načítání možné nebude - poté, co si pacient krabičku s originálním kódem odnese, ji už nebude moci lékárník do systému zadat.

Česká lékárnická komora proto žádá, aby úřady vymyslely možnost, jak vydat léky i bez připojení k centrálnímu úložišti receptů.

Ministerstvo zdravotnictví říká, že řešení připravuje a spustí ho ještě do letních prázdnin. Nový systém má lékárníkům umožnit vydat léky na eRecept i v době výpadku centrálního úložiště elektronických receptů. "Tato opatření budou do ostrého provozu nasazena co nejdříve, ideálně ještě v první polovině tohoto roku," říká mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Jak by ale nový systém měl konkrétně fungovat, ministerstvo nesdělilo. "Podrobnosti bude možné sdělit až když budou opatření do systému začleněna," dodala mluvčí.