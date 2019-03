Od fanoušků vybral 600 tisíc. Na knižní historky z vězení však čekají zatím marně

Když se facebookový bavič vystupující pod pseudonymem "Ištván Evženovič" ocitl ve vězení, rozhodl se ze své situace vytěžit. Skrze svého bratra dál plnil stránku historkami ze života českých vězňů. A po návratu vymyslel, že ze svých zážitků sepíše knihu. Rozjel kampaň na Startovači, kde sice žádal "jen" o 200 tisíc, ale nakonec získal víc jak trojnásobek. Kampaň skončila před dvěma lety. Od té doby termín vydání knihy oddaluje a 1457 lidí čeká, zda vůbec někdy spatří světlo světa.

Před lety se proslavil svou peprnou kritikou amerického filmu Padesát odstínů šedi na Česko-Slovenské filmové databázi a i díky ní si vybudoval značnou fanouškovskou základnu na Facebooku. Autor vystupující pod pseudonymem "Ištván Evženovič" bavil své příznivce především nekorektním humorem a sdílením svých zážitků při "navazování vztahů" s barmankami.

Poté, co se ocitl na 366 dní ve vězení, rozhodl se sepsat deník. V něm chtěl popsat nejen své vězeňské zkušenosti, ale také to, jak funguje česká policie a justice, a také poprvé objasnit důvod, proč skončil za mřížemi.

Na svou prvotinu vybral pomocí crowdfundingu částku přesahující 600 tisíc, kterou mu Startovač po ukončení kampaně v březnu 2017 předal. Od té doby však fanoušci knihu neobdrželi a Evženovič s nimi komunikuje jen zřídka.

Jelikož se cílová částka vybrala a prostředky byly předány, je jejich navrácení pouze na autorovi. Trestní oznámení Startovač podává pouze v případě, že autor projektu vůbec nekomunikuje a svůj záměr neuskuteční. Evženovič se sice ozývá pouze sporadicky, ale platforma zatím žádné opatření nechystá.

"Ištván komunikuje špatně, ale komunikuje, takže v tuto chvíli ještě patří do kategorie těch, co se snaží," uvedl za Startovač Petr Tomek.

Místo knihy omluvné e-maily

Původně měla být kniha hotová v létě roku 2017. Místo knihy však dosud fanoušci obdrželi pouze tři e-maily s ubezpečením, že kniha bude. "Za jedním si však stojím - KNIHA BUDE! Nevím ještě za jakou cenu, ale BUDE. Svým závazkům dostojím nejenom z principu, ale především z vlastního přesvědčení," napsal v prvním e-mailu ještě v roce 2017.

Po necelém roce se ozval podruhé s příslibem, že kniha vyjde 10. prosince 2018. Také přislíbil, že bude každý měsíc informovat o novinkách, což nesplnil. Na jeho Facebooku se žádný nový příspěvek dosud neobjevil.

A nesplnil ani zmíněný termín, k vydání knihy v prosinci minulého roku nedošlo. Po vlně diskusí, zda se jeho podporovatelé nestali oběťmi podvodu, se letos na začátku ledna objevila třetí zpráva. Autor se prý rozhodl své dílo přepracovat a dokončující práce na knize se protáhly. "O podvod nešlo, nikdy v žádném smyslu ani úmyslu, kniha bude, právě probíhají rozsáhlé editace a korekce," brání se autor.

Zároveň vyzval ty, kteří již nechtějí čekat, aby ho kontaktovali na uvedené e-mailové adrese a mohl jim prostředky vrátit.

Na film o Japonsku čekají čtyři roky

Podobný případ zažili fanoušci také u Františka Fuky, který v roce 2015 začal vybírat peníze na natočení dokumentu o Japonsku. Celkově se mu podařilo získat přes 171 tisíc.

V rozhovoru pro Startovač v roce 2016 uvedl, že jím obdržené prostředky nedosahují takové výše, aby se mohl bez přestávky svému filmu věnovat třeba tři měsíce, proto nedokáže odhadnout, kdy dokument bude hotový. Také se rozhodl předělat celý koncept dokumentu a všechny práce na něm udělat bez cizí pomoci. "Kdo se chcete dozvědět, kdy to bude, máte smůlu," vzkázal Fuka přes youtubový kanál Startovače před téměř třemi roky.

Díky tomu, že Fuka se Startovačem komunikuje a nabídl, že finanční prostředky vrátí, nevidí platforma důvod situaci řešit.

Crowfunding je především o důvěře

Po přihlášení projektu kontroluje Startovač autory pouze zběžně. "Ověříme to, co běžně můžeme," uvedl Petr Tomek. Platforma se snaží dbát především na transparentnost a upřímnost jednotlivých autorů. Ti, kteří špatně komunikují a mají jen malou snahu řešit problémy okolo svých projektů, do další fáze nepouští.

I přesto Startovač nemůže na 100 procent zajistit, že projekt autor dotáhne do konce. "Crowdfunding je hodně o důvěře komunity a není úplně možné dělat projekt bez toho. Nedůvěryhodní autoři kampaní vyberou větší obnos jen zřídka," uvedl Tomek.