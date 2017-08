Živě: Byly to normální legální kroky, důkazy jsem ve spisu nenašel, hájí Babiše poslanec ANO

Poslanec za ANO František Petrtýl do policejního spisu nahlédl, ale prý z něj nic nevyčetl. Na otázku, zda v dokumentech našel informace o tom, že je kauza zpolitizovaná, odpověděl: "Nejsem právník, ale žádné důkazy jsem tam nenašel. Nechci to tak nazývat, ale já jsem tam nic nenašel, žádné důkazy." Nemyslí si, že by se Babiš s Faltýnkem dopustili něčeho nekalého. "Nepřipadalo mi to zvláštní. Beru to jako normální standardní legální kroky."